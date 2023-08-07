Дети из ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург

200 школьников из ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов для школьников новых регионов «Культурная карта 4+85». Среди ребят – дети из прифронтовых территорий и дети участников СВО.

В Москве школьники побывали на обзорной экскурсии, посетили Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Большой Московский цирк, где увидели программу «КороЛЕВство», а также Российский академический Молодежный театр, где посмотрели балет-поэму «Бахчисарайский фонтан».

Уже во время посещения Москвы школьники попросили свозить их на ВДНХ. По их просьбе была организована экскурсия. Самое сильное впечатление на школьников из ЛНР произвело посещение Музея Победы.

«Больше всего понравился Музей Победы. Мы зашли, показывают там на большом экране все самые важные события, это было очень красиво», – делится эмоциями школьница из Луганска Каролина Оленникова. «Мне понравилась Красная площадь, Музей Победы, Музей Пушкина. В Музее Победы нам много всего интересного показали. Вообще все очень интересно в Москве было», – рассказывает Мария Харченко.

В Санкт-Петербурге другая группа также из 100 ребят познакомились с Северной столицей на обзорной экскурсии. Школьники посмотрели спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре, посетили Петропавловскую крепость, Государственный музей-заповедник «Гатчина». А также сходили в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на представление «Страшная сила братьев Запашных».

До конца года 10 тыс. ребят из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей примут участие в программе «Культурная карта 4+85», которая может стать эффективным механизмом социокультурной реабилитации и интеграции детей в единое российское общество. Программа призвана продемонстрировать подрастающему поколению уникальные достижения России в области культуры и искусства, науки и техники.