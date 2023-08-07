Эксперт объяснил резкий рост утечек персональных данных россиян

ИТ-эксперт Владимир Зыков назвал способы снизить количество утечек личных данных россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Бизнес заинтересован в уменьшении количества утечек, чтобы не терять деньги и клиентов. При этом подобные инциденты, как мы помним, в прошлом году случались даже у крупных компаний. Вероятно, законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных заставит компании уделять больше внимания этому направлению», – пояснил Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

«Вынужден констатировать, что за последние пару лет количество утечек стало беспрецедентным. Это объясняется тем, что против России ведется кибервойна, противник активно работает над взломами крупнейших российских информационных ресурсов. Радует, что Роскомнадзор анализирует характеристики и нюансы всех случаев», – отметил собеседник.

«Кстати, РКН до недавнего времени не мог проводить проверки по жалобам граждан об утечках, поскольку в России до конца 2023 года малый и средний бизнес в большинстве своем освобожден от плановых проверок. Но недавно ведомство получило разрешение на такую работу, что улучшит ситуацию с противодействием инцидентам», – подчеркнул аналитик.

«Тем не менее рост утечек в 40 раз – это очень существенно. Дело в том, что даже крупные компании не ожидали, что в рамках начавшейся кибервойны против них будут работать профессионалы настолько высокого уровня. Хранению данных компании зачастую не уделяли должного внимания. К тому же здесь нужно говорить и о необходимости развивать цифровую грамотность самих граждан, чтобы они могли и сами защитить себя», – добавил специалист.

В России за два года почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей. Если в 2021-м таких инцидентов было четыре, то в 2022-м – свыше 140, а за первые семь месяцев 2023-го – уже свыше 150, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор.

В связи с этим служба подготовила рекомендации для организаций, которые имеют доступ к личным данным. В случае их утечки суд вправе учитывать неисполнение предписаний надзорного ведомства. Всего в России не менее 5,5 млн структур, имеющих доступ к частной информации. При этом в РКН не считают возросшее количество утечек исключительно виной так называемых операторов персональных данных, поскольку с начала СВО они стали особым объектом внимания хакеров.

Одной из наиболее крупных в 2022 году стала утечка данных пользователей сервиса «Яндекс. Еда». Выложенная в публичный доступ база содержала около 50 млн записей, из них 6,8 млн уникальных номеров из России и Казахстана, 206 тыс. – из Белоруссии.