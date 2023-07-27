Хинштейн назвал размер будущих штрафов за утечки персональных данных

По его словам, в проекте статьи предусмотрена вариативность по количеству утекших записей. Если в сети оказалось менее 10 тыс. персданных, штраф составит от 3 до 5 млн рублей, от 10 до 100 тыс. записей – штраф от 5 до 10 млн, а если утечка затронула более 100 тыс. записей, то оператору персданных грозит штраф от 10 до 15 млн. Если же нарушение было повторным, то наказанием может стать оборотный штраф в размере от 0,1 до 3%, при этом он не может быть меньше 15 млн рублей и более полумиллиарда рублей. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность компенсации потерпевшей стороне для снижения степени ответственности.

Хинштейн подчеркнул, что данный механизм предполагается ввести в качестве превентивной меры: «Наша задача – не наполнять бюджет за счет штрафов, а сделать так, чтобы эти штрафы не были для этого основанием».

Один из вопросов касался повышения стоимости лицензии для операторов связи и опасений по поводу возможного роста тарифов в этой связи. Как пояснил Хинштейн, речь идет лишь о тех операторах, которые вынуждены получать лицензию повторно из-за того, что ранее были лишены ее за нарушения. Также он выразил мнение, что существующее количество операторов излишнее.

«Мы полагаем, что количество операторов сегодня, порядка 10,5 тыс., избыточно. Мы считаем, что существующий беспрецедентно высокий уровень киберпреступности, в том числе телефонных мошенничеств и все, что с этим связано, это результат нахождения на рынке большого числа недобросовестных мелких игроков, которые заранее и заведомо создаются не для того, чтобы оказывать услуги связи, а для того, чтобы зарабатывать на полукриминальном бизнесе. Создаются различные способы, схемы, виртуальные АТС (Автоматическая телефонная станция) и тому подобные вещи. Такие операторы не беспокоятся об отнятой у них лицензии, потому что 7,5 тыс., собственно, она отбивается в течение даже не дня, а нескольких минут», – сказал Хинштейн.

Говоря о связанных с СВО вызовах в сфере информационных технологии, Хинштейн подчеркнул, что эта ситуация стала очень мощным драйвером развития технологического суверенитета России. «Здесь тот случай, когда до этого пандемия помогла нам максимально разогнать процессы, которые в противном случае бы раскачивались еще бы достаточно долго, здесь жизнь вынудила в рамках пандемии сначала максимально активизировать цифровые сервисы, запустить быстрее проекты, которые, повторяю, в противном случае еще годами бы шли. Специальная военная операция этот процесс вывела еще на более высокие скорости, потому что она нам не оставляет времени на раскачивание», – отметил он.

На пресс-конференции был затронут вопрос регулирования блогеров и блогосферы. Глава думского ИТ-комитета отметил, что это крайне сложная тема, которую необходимо регулировать с учетом множества факторов и обстоятельств. По словам Хинштейна, основные проблемы и так учтены законом: «Нет никакой разницы с точки зрения сегодня уже действующего законодательства и отраслевого, и административного, кто позволяет себе какие-то действия. Если в интернете ты распространяешь какие-то клеветнические измышления или распространяешь запрещенную информацию, то ты несешь ответственность. И не надо для этого иметь тебе этот статус блогера или не надо иметь. То, что я слышу от самого блогерского сообщества, им нужен какой-то статус для того, чтобы бывать на официальных мероприятиях, получать возможность доступа на пресс-конференции и тому подобное».



