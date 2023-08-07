В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Лавров и Ван И заявили о конфронтации Запада с Россией и Китаем
Лавров и Ван И обсудили неприятие конфронтационной политики Запада против России и Китая
Глава МИД России Сергей Лавров и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая – министр иностранных дел КНР Ван И – выразили неприятие конфронтационной политики западных стран в отношении России и Китая.
В российском ведомстве отметили, что главы МИД обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, в том числе общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, в частности, попыток сдержать их развитие путем введения санкций и других нелегитимных методов, передает ТАСС.
Также отмечается, что политики позитивно оценили конструктивный диалог и высокий уровень взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая.