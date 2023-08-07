Лавров и Ван И заявили о конфронтации Запада с Россией и Китаем

Лавров и Ван И обсудили неприятие конфронтационной политики Запада против России и Китая

Tекст: Александра Юдина

В российском ведомстве отметили, что главы МИД обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, в том числе общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, в частности, попыток сдержать их развитие путем введения санкций и других нелегитимных методов, передает ТАСС.

Также отмечается, что политики позитивно оценили конструктивный диалог и высокий уровень взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая.