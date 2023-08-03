США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

18 августа в Кэмп-Дэвиде пройдет трехсторонний саммит с участием лидеров США, Южной Кореи и Японии. Первый такой саммит в истории. «Три лидера обсудят развитие трехстороннего сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая ответы угрозам, исходящим от Северной Кореи», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако очевидно, что целью саммита является прежде всего создание эффективного механизма сдерживания Китая.



Вот уже много лет Соединенные Штаты пытаются выстроить в Восточной Азии этакое «антикитайское НАТО» – собрать под свое крыло группу стран и организовать из них военно-политический союз, направленный на сдерживание КНР. Казалось бы, кандидатов в этот блок хоть отбавляй. У Китая территориальные споры почти со всеми своими соседями. Китайская экономическая экспансия вызывает страх у многих региональных стран (от Вьетнама до Австралии), а правозащитная деятельность (то есть защита прав китайских диаспор, прибирающих к рукам экономики стран Юго-Восточной Азии) рассматривается как прямая угроза национальной безопасности.

Однако большинство этих стран либо находятся далеко от Китая (Великобритания, Австралия), либо слишком слабы, либо не считают нужным идти на прямой конфликт с Пекином рука об руку с американцами (например, та же Индия). Именно поэтому ключевыми союзниками США в их антикитайской деятельности являются Тайвань, а также Япония и Южная Корея. Именно сотрудничество с ними является стержнем всех антикитайских проектов США в регионе.

Этот стержень выглядит весьма крепким. «Независимо от того, насколько светлым вы покрасите волосы, какой острой формы у вас будет нос, вы никогда не сможете стать европейцем или американцем, вам никогда не стать жителем Запада. Мы должны всегда знать, где наши корни», – напоминал своим соседям главный китайский дипломат Ван И. Однако все три территории глубоко вестернизированы (особенно Южная Корея), боятся Китая и имеют теснейшие отношения с Соединенными Штатами.

Однако проблема в том, что у них нет таких отношений друг с другом. И если с Тайванем все просто (власти острова готовы участвовать практически в любых антикитайских действиях с любым союзником США), то контакты между Японией и Южной Кореей далеки от союзнических.

По крайней мере, на уровне населения отношение к Японии в Южной Корее весьма враждебное.

Это и неудивительно, учитывая историческую память южнокорейцев о периоде японской оккупации с 1910 по 1945 год. Периоде, когда запрещался корейский алфавит, когда японцы относились к корейцам как к людям второго сорта и когда сотни тысяч корейских женщин были принудительно отправлены в полевые бордели японской армии в Юго-Восточной Азии.

Возможно, если бы японское правительство признало это военное преступление и выплатило бы компенсации тем женщинам, кто еще жив, то отношение бы изменилось – однако Токио утверждает, что женщины сами подписали согласие на работу в этих лагерях. Что, в свою очередь, вызывает еще больший гнев как со стороны корейского населения, так и национальных политиков. И так по кругу.





В итоге у Южной Кореи и Японии даже на заключение обычного соглашения об обмене разведданными военного характера ушло почти четыре года – ровно столько понадобилось корейским политикам, чтобы «продать» этот пакт с японцами собственному населению. В 2016 году оно начало действовать – а в 2019-м было остановлено из-за очередного кризиса в двусторонних отношениях. После того, как Верховный суд Кореи обязал японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых в период оккупации принудительно вывезли на японские предприятия, японцы ввели санкции против Южной Кореи. В ответ корейцы объявили бойкот японских товаров.

В итоге отношения на несколько лет были заморожены, вплоть до весны 2023 года, когда премьер-министр Японии Фумио Кисида и новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель провели первый за 12 лет японо-южнокорейский саммит на высшем уровне. Главной причиной стабилизации отношений называют рост северокорейской и особенно китайской военно-политической активности. «Если бы Китай дважды не вступал в пограничные конфликты с Индией и дважды же с береговой охраной Филиппин, не запускал бы ракеты в исключительную экономическую зону Японии, то этого бы не произошло», – уверен посол США в Японии Рам Эммануэль.



И вот сейчас американцы, по всей видимости, хотят развить успех. Довести японо-южнокорейские отношения до статуса полноценного трехстороннего военно-политического союза.

С Токио особых проблем не будет. «На фоне увеличивающихся проблем и трудностей, с которыми мы сталкиваемся, все более важной и актуальной становится идея объединить усилия Японии и Южной Кореи», – говорится в Белой книге японского Минобороны.

В Южной Корее тоже есть оптимисты. «Ожидается, что отношения Сеула и Токио будут повышены до «квазисоюза», в рамках которого они будут сотрудничать на военном уровне, чтобы оказывать давление на Китай и сдерживать Северную Корею. Две страны никогда не сотрудничали на таком уровне с тех пор, как в 1965 году они нормализовали дипломатические отношения», – пишет издание Hankyoreh.

Однако другие издания все-таки настроены более скептично. Не потому, что у Японии и Южной Кореи разные подходы в отношении Китая и территории Тайваня (при всей агрессивности нового президента Сеул все-таки не хочет рвать экономические связи с КНР). И даже не потому, что для заключения такого «квазисоюза» корейцам придется «забыть историю» и отказаться от требований к японцам по выплате компенсаций пострадавшим.

Дело в том, что военный союз (хоть квази, хоть не квази) должен подразумевать возможность ввода подразделений японской армии на территорию Южной Кореи.

А это уже та часть истории, которую никто никогда на Корейском полуострове не забудет. «В Южной Корее идея военного альянса с Японией не особо поддерживается», – аккуратно признает южнокорейское издание Korea JoongAng Daily.

Учитывая все это, шансы появления какого-то серьезного восточноазиатского НАТО, хотя бы сравнимого по мощи со своим европейским собратом, невелики. И для интересов России это, конечно же, в плюс.

Прежде всего хорошо, что американцы не могут собрать в тесную кучку даже своих ближайших союзников в регионе. Однако эта кучка собирается не столько против России, сколько против Китая. И чем сильнее будет американское давление на Пекин, тем больше китайские товарищи будут ценить равноправное взаимодействие с Москвой. Строить взаимовыгодное партнерство и уважать наши, российские интересы.