FT: США склоняют Японию и Корею к тройственному военному союзу против Китая и КНДР

Tекст: Алина Власенко

В настоящее время у Вашингтона есть двусторонние союзы с Японией и Южной Кореей. Однако эти страны не контактируют между собой из-за множества войн в прошлом. Белый дом намерен сблизить двух своих тихоокеанских союзников, чтобы усилить сдерживание Северной Кореи и Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.



Пока официальные лица все еще обсуждают текст заявления, которое президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ель намерены сделать при встрече 18 августа.

Вашингтон считает, что Сеул и Токио должны заявить о взаимной уязвимости перед Северной Кореей и Китаем, что усилит сдерживание этих стран и облегчит сотрудничество в области обороны. Стороны также обсуждают создание трехсторонней горячей линии на уровне лидеров, а также усиление кибербезопасности, противоракетной обороны и проведение трехсторонних учений.

Договоренность об углублении связей в области безопасности между азиатскими союзниками США станет знаковым достижением, считает бывший сотрудник ЦРУ и эксперт Пентагона по Японии Кристофер Джонстон. «Заявление Токио и Сеула о том, что их безопасность взаимосвязана, стало бы историческим. … Это будет послание об общих интересах и целях, которое, конечно, будет услышано в Пхеньяне, но, возможно, еще громче – в Пекине», – сказал Джонстон.