В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
В Минздраве опровергли введение дополнительных ограничений на УЗИ
Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ) вводиться не будут, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
В ведомстве подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил проведения УЗИ не вводилось. Также их не будет и с вынесением решения Верховным судом, передает ТАСС.
Ранее Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации.