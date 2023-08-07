Верховный суд России запретил проводить УЗИ без назначения врача

Tекст: Вера Басилая

С иском в суд обратилась женщина, которой врач в государственной клинике посоветовал пройти УЗИ, но в частной клинике отказалась проводить процедуру без консультации с их специалистом. Также не была принята во внимание рекомендация врача женщины, поскольку не было оформлено направление именно в эту клинику, передает РИА «Новости».

Пациентка считает достаточным предоставить рекомендации врача без направления в конкретную платную клинику, однако суд решил не удовлетворять иск женщины, указав на существующий порядок направления на УЗИ.

В определении Верховного суда отмечается, УЗИ проводятся по назначению лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации, решение принимается с учетом обоснованности назначения, а направление лечащего врача должно быть оформлено надлежащим образом.

Как указал суд, доводы об излишнем обременении лиц, обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг, несостоятельны.

