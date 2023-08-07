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Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
Метеоролог Макарова: Москвичей ждет лишь небольшой спад жары
Перемещение циклона с юга нашей страны в сторону Москвы принесет немного прохлады, однако общий температурный фон все равно останется выше нормы, сказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком изменении погоды к концу недели. По его словам, уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, к пятнице похолодает до 19–24 градусов, а к субботе столбики термометров опустятся до 17–22 градусов тепла.
«На этой неделе в Москве действительно ожидается небольшой спад жары. Связано это с влиянием фронтальных разделов – следующий циклон будет перемещаться с юга, но на температуру повлияет мало. В понедельник в столице все еще будет держаться жара, а в последующие дни до конца недели она будет порядка 23–28 градусов», – говорит Макарова.
Ночи, по словам синоптика, тоже будут теплыми. Однако небо на неделе частично затянет облаками, из-за чего в некоторые дни может показаться, что станет прохладнее. Среднесуточная температура на неделе, согласно прогнозу, превысит норму на 3–4 градуса. Но не обойдется и без дождей, местами ожидается гроза с порывистым ветром, погода станет более влажной, в городе будет ощущаться духота, возможен туман.
«Температурный фон выше нормы на неделе окажется и на юге России, где сейчас наблюдается экстремальная жара – среднесуточная температура превышает норму на шесть градусов. Но из-за влияния все того же циклона произойдет понижение температурного фона, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и местами град. Температура приблизится к норме, но все равно будет достаточно жарко – 29–33 градуса», – рассказывает эксперт.
Она уточняет, что данный прогноз касается жителей Крыма, Луганской и Донецкой республик, Запорожской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, всего Черноморского побережья и республик Северного Кавказа.
В связи с продолжением жары как в Москве, так и в южных российских регионах, специалист рекомендует гражданам пить больше жидкости (зеленый чай, морсы, воду), а при выходе на улицу не забывать головной убор, даже если кажется, что облачно, и солнце не напечет. Также она посоветовала выбирать для прогулок светлую легкую одежду из натуральных дышащих тканей. Метеочувствительным следует избавить себя в эти дни от тяжелых физических нагрузок.