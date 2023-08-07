Москвичей предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр: В Московском регионе похолодает на 12 градусов в конце недели

Tекст: Ольга Никитина

Вильфанд сообщил, что сильная жара до плюс 31-34 градусов в Москве сохранится в понедельник. Во вторник столбики термометров также будут держаться выше климатической нормы – плюс 25-30 градусов, но во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, передает РИА «Новости».

Дожди ожидаются и в среду, температурный фон прогнозируется 25-27 градусов. В четверг температура снизится более заметно – до 25 градусов, станет дождливее.

В пятницу температура понизится до 19-24 градусов в пятницу, а в субботу – до 17-22 градусов, рассказал Вильфанд.

Таким образом, по словам синоптика, в Москве похолодает на 12 градусов к концу недели.

Как сообщил в свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса. Он отметил, что пик жары этого лета в столичном регионе пройден.

Синоптик отметил, что в Подмосковье в воскресенье жарче всего было в Клину, Можайске и Михнево, там температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона.