Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.5 комментариев
Москвичей предупредили о резком похолодании
Гидрометцентр: В Московском регионе похолодает на 12 градусов в конце недели
Уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, похолодание до плюс 17–19 градусов придет в Москву с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что сильная жара до плюс 31-34 градусов в Москве сохранится в понедельник. Во вторник столбики термометров также будут держаться выше климатической нормы – плюс 25-30 градусов, но во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, передает РИА «Новости».
Дожди ожидаются и в среду, температурный фон прогнозируется 25-27 градусов. В четверг температура снизится более заметно – до 25 градусов, станет дождливее.
В пятницу температура понизится до 19-24 градусов в пятницу, а в субботу – до 17-22 градусов, рассказал Вильфанд.
Таким образом, по словам синоптика, в Москве похолодает на 12 градусов к концу недели.
Как сообщил в свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса. Он отметил, что пик жары этого лета в столичном регионе пройден.
Синоптик отметил, что в Подмосковье в воскресенье жарче всего было в Клину, Можайске и Михнево, там температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона.