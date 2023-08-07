Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества – 2023» в России

Tекст: Александра Юдина

На сайте ведомства указано, что наставничество является действенным инструментом решения проблем предприятий по обеспечению кадрами.

Как заверил замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов, поддержка наставнической деятельности остается одним из приоритетов национального проекта «Производительность труда».

«В пятый раз мы проводим конкурс, чтобы мотивировать компании активно работать с молодыми сотрудниками, выявлять лучшие практики, обеспечивать их тиражирование», – сообщил он.

Так, в рамках конкурса предприятия представят свои системы по привлечению молодежи из колледжей и вузов, методики вовлечения новых сотрудников в работу предприятия, практики обмена опытом между новыми работниками и специалистами с большим стажем.

Победители из числа участников нацпроекта будут определены в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».

Уточняется, что в 2023 году введены две специальные номинации для компаний вне контура нацпроекта: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Для участия во всероссийском этапе конкурса, предприятиям-победителям региональных этапов нужно направить заявку на электронную почту nastavnik.pro@economy.gov.ru. К письму нужно приложить материалы с описанием наставнических практик, при наличии – пояснительные материалы: презентации, ссылки на видео и фотографии.

Напомним, региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества» проходил с 10 мая по 29 июля. Было подано 785 заявок из 85 регионов России. Это в 2,5 раза больше в сравнении с прошлым годом. Победителями и призерами регионального этапа стали 426 компаний.