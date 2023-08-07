Ребенок загорелся из-за игры в автосервисе

РЕН ТВ: Ребенок получил сильные ожоги, поиграв с горящей палкой на глазах у отца в автосервисе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РЕН ТВ, 39-летний отец ребенка рассказал, что они с сыном приехали в автосервис на Заповедной улице, чтобы отремонтировать машину. Пока взрослые разбирались с автомобилем, мальчик где-то взял горящую палку и начал с ней играть, в результате на нем загорелась одежда.

Мальчика доставили в реанимацию на скорой в крайне тяжелом состоянии с ожогами второй и третьей степени.

Ранее ребенок погиб под Брянском из-за игры с бензином.