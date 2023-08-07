Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.2 комментария
Ребенок загорелся из-за игры в автосервисе
РЕН ТВ: Ребенок получил сильные ожоги, поиграв с горящей палкой на глазах у отца в автосервисе
В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик получил ожоги 60% поверхности тела, поиграв с горящей палкой в автосервисе, сообщили СМИ.
Как сообщил источник РЕН ТВ, 39-летний отец ребенка рассказал, что они с сыном приехали в автосервис на Заповедной улице, чтобы отремонтировать машину. Пока взрослые разбирались с автомобилем, мальчик где-то взял горящую палку и начал с ней играть, в результате на нем загорелась одежда.
Мальчика доставили в реанимацию на скорой в крайне тяжелом состоянии с ожогами второй и третьей степени.
Ранее ребенок погиб под Брянском из-за игры с бензином.