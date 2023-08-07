Атаки на российские корабли вызвали рост цен на нефть

Bloomberg: Атаки на российские корабли спровоцировали рост цен на нефть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg, на рост стоимости нефтепродуктов оказали атаки на российские морские суда, которые поставили под угрозу поставки не только нефтепродуктов, но и зерна по Черному морю. По данным агентства, на маршрут приходится от 15% до 20% поставок нефти, которую ОПЕК+ ежедневно продает на мировых рынках.

С начала недели цена Brent увеличилась на 1,5%, WTI – на 1,8%.

В ночь на субботу танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе.Напомним, ранее в понедельник на пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали ставить пластырь.