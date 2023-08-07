Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.2 комментария
Посол заявил о решимости Катара не присоединяться к антироссийским санкциям
Посол: Власти Катара заняли твердую позицию о неприсоединении к антироссийским санкциям
Катар занял твердую позицию о неприсоединении к санкциям против России, заявил российский посол в стране Дмитрий Догадкин.
Он отметил, что Катар является одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику.
По словам Догадкина, руководство монархии в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала СВО заняло твердую позицию, передает РИА Новости.
Он добавил, что отношения России со странами – участницами ССАГПЗ на данный момент приобрели стратегический характер.
Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который выразил поддержку действий властей России в связи с попыткой мятежа 24 июня.