Посол заявил о решимости Катара не присоединяться к антироссийским санкциям

  • ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Что дала России первая кругосветка
    Американский экономист: Технологическое развитие армии России похоже на революцию
    Европейские компании потеряли в России 100 млрд евро
    Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде
    Российские силы разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    В США указали на личную причину Байдена поддерживать Украину
    Жителей десяти регионов России предупредили об экстремальной жаре
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Новости
    11:22Полицейских из Германии поймали на увлечении детской порнографией и нацизмом

    Немецкая прокуратура выявила незаконный контент, включающий в себя обмен полицейскими детской порнографией и нацисткой символикой в сообщениях чата одного из мессенджеров, сообщает Euronews.

    11:12Подросток зарезал девушку из-за ревности в Екатеринбурге

    15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге, сообщили СМИ.

    11:03Атаки на российские корабли вызвали рост цен на нефть

    Цены на нефтепродукты марок Brent и West Texas Intermediate (WTI) продолжают рост на фоне атак на российские морские суда: фьючерсы на американскую марку WTI поднялись почти до 83 долларов за баррель, Brent почти преодолела планку в 87 долларов.

    10:55Пушилин: Удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через ДНР

    Произошедшие накануне удары киевского режима по Чонгарскому мосту и автомобильному мосту через пролив Тонкий не повлияли на безопасность сухопутного маршрута по ДНР, заявил на канале «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин.

    10:45Избитому в Забайкальском крае ветерану СВО пообещали оказать помощь

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    10:41Посол заявил о решимости Катара не присоединяться к антироссийским санкциям

    Катар занял твердую позицию о неприсоединении к санкциям против России, заявил российский посол в стране Дмитрий Догадкин.

    10:31Пушилин заявил о росте жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ

    Растет число жертв среди мирного населения от обстрелов ВСУ территории ДНР в связи с применением киевским режимом кассетных боеприпасов, заявил на канале «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    10:28На пробоину атакованного украинским дроном танкера «Сиг» начали ставить пластырь

    Для закрытия пробоины атакованного украинским дроном российсого танкера «Сиг» изготовлен железный пластырь, его начали устанавливать, сообщили в Росморречфлоте.

    10:19Захарова заподозрила окружение Зеленского в черной трансплантологии

    Украинские власти покрывают бизнес в стране черных трансплантологов, более того, они потворствуют ему, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также, отметила она, существуют данные о причастности к подобной деятельности окружения президента Украины Владимира Зеленского.

    10:05Пушилин заявил о перебросе резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного

    Украинское командование перебрасывает резервы на южнодонецкое направление, предпринимаются попытки атак, сообщил на канале «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:59Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    09:45МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    09:42Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 человек

    Число погибших в результате прорыве Каховской ГЭС выросло после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщили в экстренных службах.

    09:29ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:15Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика

    Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала представительница юга России – 32-летняя Жанна Специальная.

    7 августа 2023, 10:41

    Посол заявил о решимости Катара не присоединяться к антироссийским санкциям

    Посол: Власти Катара заняли твердую позицию о неприсоединении к антироссийским санкциям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар занял твердую позицию о неприсоединении к санкциям против России, заявил российский посол в стране Дмитрий Догадкин.

    Он отметил, что Катар является одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику.

    По словам Догадкина, руководство монархии в плане неприсоединения к антироссийским санкциям после начала СВО заняло твердую позицию, передает РИА Новости.

    Он добавил, что отношения России со странами – участницами ССАГПЗ на данный момент приобрели стратегический характер.

    Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который выразил поддержку действий властей России в связи с попыткой мятежа 24 июня.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (81)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (48)
    6 августа 2023, 15:47
    В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

    Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»

    Tекст: Валентина Григоренко

    США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил евродепутат, основной кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра.

    Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов в США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (20)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (47)
    6 августа 2023, 20:55
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    Tекст: Ольга Иванова

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 19:35
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (24)
    6 августа 2023, 17:51
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    @ t.me/pushilindenis

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР.

    В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (18)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (13)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (50)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 12:16
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны: Украинский БПЛА уничтожен в Подольском районе Подмосковья

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, в 11 часов 27 минут средствами ПВО на территории Подольского района Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории региона, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожен, жертв и разрушений нет.

    Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.

    Коментарии (9)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (20)
    6 августа 2023, 14:19
    Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин

    ФК ЦСКА: Экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни

    Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин
    @ Alexander Chernykh/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

    Причины смерти не указываются.

    За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

    В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, передает РИА «Новости».

    Между тем первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста от инфаркта, передает «Чемпионат».

    В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (2)
    Главное
    Американский военный эксперт: Запад создает коалицию вторжения на Украину
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую
    Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби
    В Находке задержали пытавшегося поджечь военкомат матроса

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад лишил Украину хлебных посевов

    Украинские аграрии сокращают размеры посевных площадей и заявляют о нерентабельности своего бизнеса. Из-за этого в следующем году сократятся и урожай пшеницы, и экспортные возможности Украины. В ЕС и Америке традиционно обвинили в этом Москву. Но в реальности Украина остается без хлебных угодий совсем по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............