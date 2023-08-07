ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, в островной зоне ВС России ликвидировали лодку и пятерых военнослужащих ВСУ рядом с островом Белогрудый, а также две лодки и десять военнослужащих возле острова Борщевой.

На херсонском направлении также уничтожены 120-мм миномет с расчетом и позиция ВСУ. На каховском направлении – украинская позиция в районе Берислава и гаубица Д-30 с боекомплектом.

Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожив лодку и десять бойцов.