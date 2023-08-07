  • ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Запад лишил Украину хлебных посевов
    На Чонгарском мосту в Крыму после удара ВСУ образовались пробоины
    Уничтоживший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получил «Золотые Звезды»
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Кремль заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Новости
    09:45МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    09:42Число жертв прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 человек

    Число погибших в результате прорыве Каховской ГЭС выросло после обнаружения тел еще двоих погибших, сообщили в экстренных службах.

    09:29ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    09:15Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Геленджика

    Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия – 2023» стала представительница юга России – 32-летняя Жанна Специальная.

    09:09В Находке задержали пытавшегося поджечь военкомат матроса

    Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке в начале августа, задержали, он сознался в совершенной под влиянием мошенников попытке поджога, сообщил источник в силовых структурах Приморского края.

    08:58Раскрыта основная тема переговоров Путина и Эрдогана в августе

    Тема возобновления черноморской зерновой инициативы будет одной из основных тем на возможных очных переговорах российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщает местный осведомленный диписточник.

    08:49Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

    Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 млрд долларов – до 584,2 миллиарда, в результате страна уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами.

    08:40Российская ПВО сбила дрон в Калужской области

    Российская система противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    08:31InfoBRICS: Зеленский не одобрит решения США тратить деньги на Тайвань

    Военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS выразил мнение, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

    08:24Цены на нефть незначительно снизились

    Мировые цены на нефть в понедельник незначительно снизились на фоне оценок инвесторами рыночных перспектив и новостей прошедших выходных.

    08:18УВЗ отметил 50-летие танка Т-72 модернизацией под нужды СВО

    Танк Т-72, который празднует 50-летний юбилей принятия на вооружение, не исчерпал модернизационный потенциал, сегодня его совершенствуют с учетом опыта спецоперации, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода», где он был создан.

    07:56На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    07:39В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину

    Поддержку киевского режима американскими властями можно объяснить коррупцией семьи Джо Байдена, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году Вивек Рамасвами.

    07:24Доллар на открытии торгов поднялся выше 95,7 рубля

    Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 7 августа, вырос на 2 копейки, составив 95,71 рубля.

    07:19Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    7 августа 2023, 09:29

    ВС России уничтожили три лодки ВСУ в островной зоне на Днепре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, в островной зоне ВС России ликвидировали лодку и пятерых военнослужащих ВСУ рядом с островом Белогрудый, а также две лодки и десять военнослужащих возле острова Борщевой.

    На херсонском направлении также уничтожены 120-мм миномет с расчетом и позиция ВСУ. На каховском направлении – украинская позиция в районе Берислава и гаубица Д-30 с боекомплектом.

    Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожив лодку и десять бойцов.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    Коментарии (81)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (48)
    6 августа 2023, 15:47
    В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

    Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»

    Tекст: Валентина Григоренко

    США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил евродепутат, основной кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра.

    Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов в США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

    Коментарии (20)
    6 августа 2023, 10:33
    Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    @ Oleksandr Khomenko/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз показала всю сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, в этом и есть сущность Киева и возглавляемых им «киборгов». По ее словам, монумент «Родина-мать» категорически нельзя переименовывать, она одна, ее можно только «любить», а на это киевский режим не способен, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу сообщалось, что началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве. Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли сеткой.

    В воскресенье утром рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве, монтаж панелей щита продолжается.

    Коментарии (40)
    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

    Коментарии (46)
    6 августа 2023, 20:55
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    Tекст: Ольга Иванова

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 19:35
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (24)
    6 августа 2023, 17:51
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша»
    @ t.me/pushilindenis

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио главы ДНР Денис Пушилин наградил экипаж танка «Алеша», который в бою подбил восемь единиц украинской бронетехники, медалями «Золотая Звезда» Героя ДНР.

    В своем Telegram-канале Пушилин сообщил, что «Золотые Звезды» были вручены Расиму Баксикову, Александру Левакову, Алексею Неустроеву, а звание Героя ДНР получил командир дивизии – генерал-майор Игорь Кузьменко.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (18)
    6 августа 2023, 15:58
    Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков The New York Times, оснований для соглашения сейчас нет, операция будет продолжаться в дальнейшем, передает ТАСС

    По его словам, Россия хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде».

    В среду бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (47)
    6 августа 2023, 16:14
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

    Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

    В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

    Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 12:16
    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Минобороны: Украинский БПЛА уничтожен в Подольском районе Подмосковья

    Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, в 11 часов 27 минут средствами ПВО на территории Подольского района Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории региона, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожен, жертв и разрушений нет.

    Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.

    Коментарии (9)
    6 августа 2023, 15:42
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    Хинштейн призвал привлечь к ответственности избивших участника СВО
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Причастных к избиению участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что наказание должны понести и те, кто бил, и те, кто оскорблял участника СВО. Депутат напомнил, что «статью за дискредитацию Вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял».

    Хинштейн подчеркнул, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, чтобы тот разобрался в произошедшем.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (17)
    6 августа 2023, 14:19
    Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин

    ФК ЦСКА: Экс-вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни

    Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин
    @ Alexander Chernykh/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

    Причины смерти не указываются.

    За время профессиональной карьеры Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

    В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России и один раз Кубок УЕФА. Голкипер провел два матча за сборную России, передает РИА «Новости».

    Между тем первый тренер Мандрыкина Валерий Горохов сообщил о смерти экс-футболиста от инфаркта, передает «Чемпионат».

    В 2010 году Мандрыкин в результате ДТП получил серьезную травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, из-за чего ему пришлось завершить профессиональную карьеру.

    Коментарии (8)
    6 августа 2023, 16:54
    Сенатор указал на разницу позиций России и США в вопросе применения ядерного оружия

    Сенатор Долгов: США до сих пор не понесли ответственности за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

    Сенатор указал на разницу позиций России и США в вопросе применения ядерного оружия
    @ STANLEY TROUTMAN/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Японскому премьеру должно быть стыдно за боязнь назвать виновников бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В свою очередь Штаты до сих пор не понесли ответственности за это военное преступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Константин Долгов в годовщину американских бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки.

    «Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – это преступление против гражданского населения Японии, совершенное Соединенными Штатами. С военной точки зрения, в этом ужасающем решении не было никакой необходимости. По итогу мир получил лишь огромное число жертв и пострадавших. Поколения японцев страдали тяжелейшими заболеваниями. И никто до сих пор не ответил за это», – сказал Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

    «И я считаю, что сегодняшняя позиция японского премьера Фумио Кисида, а также генсека ООН Антониу Гутерриша абсолютно постыдная. На мероприятиях в память о годовщине тех страшных событий все побоялись назвать в слух виновников этого преступления», – отметил он.

    «Совершенно очевидно, что Токио находится под полным контролем США и, исходя их этого, проводит целенаправленную политику по «обелению» Америки. Японцам просто затуманивают сознание, по поводу того, кто совершил это преступление. Особенно тщательно такая работа ведется с молодежью», – добавил собеседник.

    «В свою очередь Россия не использует ядерное оружие как средство запугивания и оружие первого удара, в отличие от США. Стратегия государственной политики Российской Федерации в области ядерного оружия допускает, что оно может быть применено в ответ на удар по России либо при наличии экзистенциальной угрозы самому существованию нашей страны», – убежден парламентарий.

    «Вашингтон в свою очередь всегда допускал применение его в качестве оружия первого удара. В этом принципиальная разница между нашими державами. Сегодня Штаты пытаются замалчивать факт применения ядерного оружия против мирного населения Японии, ровно, как и все остальные свои военные преступления в Афганистане, Вьетнаме, Корее, Ираке, Югославии и многих других точках земного шара. Кроме того, они ни разу даже не извинились за эти бесчеловечные действия перед пострадавшими народами», – заключил Долгов.

    Напомним, 6 августа 1945 года ВС США сбросили на японский город Хиросима атомную бомбу «Малыш». Три дня спустя, 9 августа, американцы сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. Как отмечает РИА-Новости, непосредственно при взрыве двух бомб погибло около 220 тысяч японских граждан, и еще более 200 тысяч человек умерло вследствие смертельных доз радиационного излучения.

    Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. При этом, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

    Ранее в Японии вспомнили жертв первой в мире атомной бомбардировки. В Парке мира в Хиросиме прошла траурная церемония с участием первых лиц страны и иностранных послов. Приглашение на мероприятие получили представители более чем 100 стран и международных организаций, за исключением России и Белоруссии.

    Коментарии (9)
    Главное
    Украина получила от Франции ракеты SCALP
    Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
    В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»
    Сенатор указал на разницу позиций России и США в вопросе применения ядерного оружия
    Экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня
    Москвичам пообещали 34-градусную жару

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

    В Керченском проливе в результате атаки украинскими надводными беспилотниками был поврежден российский танкер «Сиг». Судно стояло на якоре недалеко от Керченского пролива. Украина фактически признала ответственность за теракт и даже пригрозила атаковать российские порты на Черном море. В экспертной среде говорят, что в Киеве рассчитывали на экологическую катастрофу, а атака на танкер была одобрена на недавнем саммите НАТО, но у России есть возможность противостоять новым угрозам. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад лишил Украину хлебных посевов

    Украинские аграрии сокращают размеры посевных площадей и заявляют о нерентабельности своего бизнеса. Из-за этого в следующем году сократится и урожай пшеницы, и экспортные возможности Украины. В ЕС и Америке традиционно обвинили в этом Москву. Но в реальности Украина остается без хлебных угодий совсем по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............