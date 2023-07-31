Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.3 комментария
ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Российские военные уничтожили две лодки и 15 боевиков ВСУ на Днепре
Военнослужащие России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожены лодка и десять бойцов, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
Как сообщил источник ТАСС, соединениями группировки войск «Днепр» около острова Борщевой была уничтожена лодка с пятью боевиками ВСУ, а в районе острова Малый Белогрудый – лодка с десятью военными.
Он добавил, что на Херсонском направлении около Белозерки уничтожена РЛС AN/TPQ-36, рядом с Молодежным – гаубица М777 с боекомплектом. На Каховском направлении уничтожены две позиции ВСУ рядом с Михайловкой и Гавриловкой.
Ранее ВС России уничтожили позиции ВСУ в районе восьми пунктов правобережья Днепра.