В Находке задержали пытавшегося поджечь военкомат матроса

Пытавшегося поджечь военкомат в Приморье матроса задержали, он сознался

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», при попытке поджога военкомата в ночь на 2 августа мужчина метнул в здание два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже и попал внутрь военкомата, однако не загорелся. Второй пролетел мимо цели.

Он добавил, что задержанный матрос дал признательные показания и сообщил, что ему поступил звонок от мошенников, которые представились следователями и заставили поджечь военкомат.

Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.