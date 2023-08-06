Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.33 комментария
Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.
Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск
В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.
Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.