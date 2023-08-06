Киев нанес ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он указал, что в результате удара есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста. Жертв, по его словам, нет.

Аксенов отметил, что временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск

В свою очередь в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что удар по мосту был осуществлен ракетами Storm Shadow.

Вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.