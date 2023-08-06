ВСУ обстреляли поселок в Донецке

The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ

Tекст: Кристина Цыцура

Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.