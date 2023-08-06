Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
ВСУ обстреляли поселок в Донецке
Кулемзин: ВС Украины обстреляли поселок Азотный в Донецке, есть пострадавшие
Поселок Азотный в Донецке попал под обстрел, есть пострадавшие, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Как сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале, под огнем находится поселок Азотный, есть пострадавшие.
По данным СЦКК, с 07.15 до 08.00 мск территорию Донецка обстреляли 17-ю снарядами натовского калибра.
Напомним, в субботу ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами. Площадь пожара в здании Донецкого университета экономики и торговли достигала 1,8 тыс. квадратных метров.