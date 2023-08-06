Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью

Посольство Китая попросило Россию расследовать «нарушение прав» граждан страны на границе
В заявлении китайского диппредставительства в социальной сети WeChat сообщается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде пяти китайским гражданам, их туристические визы были аннулированы. Китайцы пытались на автомобиле пересечь границу. Утверждается, что они проходили дознание четыре часа, передает ТАСС.
Как уточняется, во въезде китайским гражданам было отказано, поскольку «цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией». Это было признано нарушением норм законодательства России.
В сообщении говорится, что китайская сторона «потребовала от России незамедлительно расследовать причины произошедшего», а также принять меры для устранения негативных последствий инцидента. Добавляется, что китайская сторона направила обращения в российские компетентные госорганы, а также МИД России.
Подробности инцидента не приводятся.
Между тем Bloomberg сообщает, что на днях блогер в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), у которого около 1 млн подписчиков, опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу.