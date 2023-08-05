Автомобиль Lamborghini полностью сгорел в центре Москвы

Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.7 комментариев
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.21 комментарий
На юге Молдавии шесть вагонов с зерном грузового состава сошли с рельсов, пути были повреждены из-за жары, сообщило госпредприятие «Железная дорога Молдавии».
Спортивный автомобиль Lamborghini загорелся в центральном московском районе Хамовники, водитель не смог потушить пожар самостоятельно, машина полностью уничтожена огнем, сообщил источник в экстренных службах столицы.
Рабочие начали монтировать трезубец вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве, сообщило издание «Страна».
Церемония открытия II Игр стран СНГ прошла в комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии. Россияне завоевали шесть медалей в первый соревновательный день.
Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, она получила серьезную травму.
В Киеве закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев у монумента «Родина-мать», сообщило украинское издание «Страна».
ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».
Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад – Москва – Ашхабад до 28 октября 2023 года, полеты в Россию будут осуществляться через Казань.
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в которой обсуждали безопасность Черного моря, и возобновление зерновой сделки.
Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».
Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.
Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.
Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.
Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.
Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом
Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.
Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».
Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.
В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.
Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.
Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.
Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.
Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».
По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.
Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.
После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.
Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться
В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.
Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.
Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.
В России начали производить дрон «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников СВО
Источник РИА «Новости» рассказал, что новый FPV-дрон получит возможность ночного полета и применения в темное время суток. Как ожидается, в месяц будет выпускаться по 5 тыс. единиц таких БПЛА.
Инженер-разработчик уточнил, что дроны собираются на новой конвейерной линии и на 30% состоят из российских комплектующих, в том числе это карбоновые рамы и корпуса. Причем долю российских комплектующих в новом ударном дроне планируется довести до 95%.
Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.
Ранее в Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине.
Посольство Китая попросило Россию расследовать «нарушение прав» граждан страны на границе
В заявлении китайского диппредставительства в социальной сети WeChat сообщается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде пяти китайским гражданам, их туристические визы были аннулированы. Китайцы пытались на автомобиле пересечь границу. Утверждается, что они проходили дознание четыре часа, передает ТАСС.
Как уточняется, во въезде китайским гражданам было отказано, поскольку «цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией». Это было признано нарушением норм законодательства России.
В сообщении говорится, что китайская сторона «потребовала от России незамедлительно расследовать причины произошедшего», а также принять меры для устранения негативных последствий инцидента. Добавляется, что китайская сторона направила обращения в российские компетентные госорганы, а также МИД России.
Подробности инцидента не приводятся.
Между тем Bloomberg сообщает, что на днях блогер в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), у которого около 1 млн подписчиков, опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу.
Бывший футболист Павлюченко пошутил над депутатами, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей
Павлюченко на своей странице в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что ему «жалко» депутатов, которые будут ездить на Aurus, передает Ura.ru.
Напомним, Павлюченко в 2016 году оказался в центре скандала после того, как устроил дорожные разборки с водителем автомобиля ВАЗ. Сам футболист управлял белым Porsche Panamera.
Между тем в «АвтоВАЗе» сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.
Газета ВЗГЛЯД писала, на какие автомобили пересадят российских чиновников.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.
В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».
Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.
Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.
В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.
Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.
Источник: ВС России увеличат скорость нанесения ударов с помощью быстрой загрузки данных
Разработка использует коротковолновые линии связи, позволяющие значительно ускорить загрузку полетных заданий в подвижные ракетные комплексы разного назначения за счет увеличения объема передачи данных в единицу времени, сказал собеседник РИА «Новости».
Это увеличит скорость реагирования войск на действия противника и позволит оперативнее наносить удары по обнаруженным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий.
Военный эксперт, ведущий специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые линии связи, и линии связи, применяющие кабели для распространения сигнала. Такие кабели могут повреждаться в бою или при чрезвычайных происшествиях.
КВ-связь удобна для флота и для ракетных комплексов, которые должны быстро разворачиваться на позициях, получать целеуказание и бить по противнику, после чего менять местоположение, указал он.
Американский журналист рассказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского
Речь идет о Британии и Польши. Сам журналист указал на неспокойные недели для украинского правительства, передает РИА «Новости».
Ситуация для Украины оказалась сложной, так как контрнаступление ВСУ терпит неудачи, войска Киева не могут даже прорвать российскую оборону. Хэмиш де Бреттон-Гордон указал на то, что Западу не понравились последние выпады Зеленского, когда он устроил истерику по поводу поддержки со стороны Лондона и Варшавы.
Также он указал на удары БПЛА по Москве, указав на то, что это заставило западные страны нервничать.
В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ
Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.
На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.
Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.
По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.
Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.
Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков
Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.
Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».
В начале августа украинское минобороны сообщало, что за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).