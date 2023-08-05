Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

Ксения Шойгу объявила , что с мужем они больше не пара

Tекст: Вера Басилая

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу призналась, что развелась с известным спортивным блогером Алексеем Столяровым. Об изменении в семейном положении дочь министра обороны и Столяров рассказали после забега «Гонки героев».

По ее словам, разрыв произошел несколько месяцев назад, но они с бывшим мужем остались очень близкими друзьями и партнерами по работе. Также они продолжают вместе воспитывать дочь Милану, передает канал «360».

Алексей Столяров подчеркнул, что решение быть не парой было принято давно, и главное, чтобы дочь не почувствовала, что родители теперь не вместе.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.

Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.