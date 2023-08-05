Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем
Ксения Шойгу объявила , что с мужем они больше не пара
Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу призналась, что развелась с известным спортивным блогером Алексеем Столяровым. Об изменении в семейном положении дочь министра обороны и Столяров рассказали после забега «Гонки героев».
По ее словам, разрыв произошел несколько месяцев назад, но они с бывшим мужем остались очень близкими друзьями и партнерами по работе. Также они продолжают вместе воспитывать дочь Милану, передает канал «360».
Алексей Столяров подчеркнул, что решение быть не парой было принято давно, и главное, чтобы дочь не почувствовала, что родители теперь не вместе.
Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.
Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.