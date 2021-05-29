Дочь Шойгу объявила о помолвке с блогером

Названы выгоды России от строительства «Пакистанского потока»

«Со строительством «Пакистанского потока» Исламабад оттянет на себя ряд поставок газа с других рынков, в том числе европейского, где начнут усиливаться позиции России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».

«Название «Пакистанский поток» выбрано скорее с пиар-точки зрения. Это уже такой бренд – российские газопроводы должны называться потоками. Но в реальности этот проект существенно отличается от предыдущих «потоков» прежде всего тем, что не предполагает поставок российского газа. Россия участвует там даже не силами Газпрома, а других компаний и выступает де-факто как подрядчик», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Но говорить о сроках полноценного старта этого проекта пока рано, «сперва стоит дождаться начала строительства, потому что сейчас речь идет о политических и административных договоренностях».

«Для России «Пакистанский поток» выгоден тем, что нам заплатят деньги за его строительство. Во-вторых, он улучшит газификацию самого Пакистана. Чем больше Пакистан будет потреблять газа, тем лучше для России, даже если мы сами не будем поставлять туда топливо. Этот газопровод предполагает строительство приемного СПГ-терминала, а значит, сюда будут оттягиваться другие поставщики, прежде всего Катар, который доминирует в данном регионе. Соответственно, это позволит уменьшить конкуренцию российских компаний с катарскими на европейском и на азиатском рынках СПГ, а на китайском рынке – с нашим трубопроводом «Сила Сибири», – пояснил эксперт.

Что касается поставок российского газа в Пакистан, то это будет возможно благодаря обменным операциям с другими странами. «Просто гнать газ с Ямала или даже с Сахалина не представляется экономически целесообразным. Но такие операции возможны с Катаром, который начнет отдавать газ «Новатэку» в Пакистане, а «Новатэк» будет передавать свой газ Катару в Европе или Азии», – добавил собеседник.

Как пояснил Юшков, речь может идти о так называемых своповых поставках, когда компании обмениваются газом. По такой же схеме Газпром продает газ Великобритании, который она получает по трубопроводу из Норвегии. Таким образом компании не тратят деньги на доставку, но выполняют свои обязательства по контракту. «Газпром отчитывается о том, что он чуть ли не крупнейший поставщик газа в Великобританию, но в реальности российский газ в эту страну физически не доходит. Аналогичные объемы Газпром отдает, как правило, в Голландии или Бельгии, а те отпускают газ по своим контрактам. Своповые операции проводят, если они выгодны обеим компаниям», – рассказал эксперт.

Он также объяснил, почему Пакистан выбрал именно российских подрядчиков, которые пока не умеют строить приемные терминалы СПГ, как и крупнотоннажные заводы-СПГ на десятки млн тонн. «В России только-только появляются новые технологии с «болезнями роста». А вот с газопроводами у нас дело обстоит хорошо еще с советских времен. Мы выпускаем всю номенклатуру труб, сами строим, прокладываем. Я уверен, что российские компании предложили Пакистану хорошую цену, поэтому этот контракт отдали нам», – подытожил Юшков.

Накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг»). Реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России. «Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север-Юг» страны подписали в 2015 году. Стоимость газопровода протяженностью 1,1 тыс. километров (пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год) составит 2-2,5 млрд долларов. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.

В марте стало известно, что компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Как сообщал «Коммерсант», ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

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