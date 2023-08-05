В Грузии при сходе оползня погибла гражданка России

В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

Российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты

Tекст: Вера Басилая

Проблема возникла из-за проблем с оплатой проживания организатором детского лагеря «Колибри» в Кемере. Около ста российских детей среди ночи оказались на улице. Всю ночь дети катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке. Новый отель нашли к утру, но заселиться удалось только в девять вечера. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и детей опять выгоняют на улицу, пишет портал «Турдом».

В отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента альянса туристических агентств России Александра Мкртчяна, дети провели прошлую ночь на скамеечке, что является поводом для судебного разбирательства. Он заявил, что будут договариваться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их на улице, передают «Известия».

Также Мкртчян добавил, что туроператор должен будет компенсировать стоимость путевок детям, ему грозит уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

Между тем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции с российскими детьми, а также призвал родителей составить групповой иск против туроператора в суд.

Ранее президент Турции Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в стране.