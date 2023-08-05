Вице-премьер Хуснуллин во время поездки в Мариуполь посетил «одну из лучших школ в стране»

Tекст: Ольга Никитина

Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что за парты 1 сентября, как ожидается, сядут свыше 14 тыс. мариупольских школьников – это на 4 тыс. детей больше, чем в прошлом году.

«Не мог не заехать в микрорайон Невский – там построили современную школу на 1,1 тыс. учеников. Считаю, что это одна из лучших школ в нашей стране. Важно, чтобы ее спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой могли пользоваться и жители соседних микрорайонов», – рассказал Хуснуллин.

В новом здании школы есть 68 классов, в том числе специализированные, два спортивных зала и отдельный спортзал для маломобильных групп, шахматный клуб, актовый зал на 550 посадочных мест и столовая.

Вице-премьер отметил качество строительства, высокий уровень школьной инфраструктуры и спортивное ядро учебного заведения – стадион.

Кроме того, вице-премьер побывал в школах №10 (1229 учеников) и №28 (740 учеников) и мариупольских вузах. Он отметил, что объем проводимых работ серьезный, но строители взяли хороший темп – обещают сдать объекты ко Дню знаний. Одну из них восстанавливает Тульская область, а на второй работает ППК «Единый Заказчик».

Также Хуснуллин оценил масштаб работ в Приморском парке – любимом месте отдыха горожан и самом большом в городе. «Благоустраиваем всю его территорию комплексно – обновляем дорожки, спуск к набережной, главную аллею и памятники, в ближайшее время будет закончена первая очередь», – сообщил вице-премьер.

«Здесь же находятся мечеть и православный храм, которые восстанавливаются за внебюджетные источники. Посмотрел ход работ. Эти объекты важны для наших граждан, сохранения культуры и традиционных ценностей», – добавил он.

Хуснуллин уточнил, что в Мариуполе 1 сентября учебный процесс начнется в 25 школах, часть из которых удалось восстановить силами федеральных заказчиков, часть – регионами, приводятся его слова в Telegram-канале правительства России.

В Волновахе вице-премьер посетил городскую и центральную районные больницы, которые также восстанавливаются. В семи корпусах горбольницы врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. В центральном медучреждении введен в эксплуатацию трехэтажный корпус, в котором уже идет прием пациентов.

3 августа Хуснуллин провел совещание по теме восстановления жилья в новых регионах.