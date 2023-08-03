Хуснуллин рассказал о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах

В правительстве обсудили восстановление жилья и инфраструктурных объектов в новых регионах

«В новых регионах продолжаем работу по восстановлению и строительству объектов, необходимых для комфортной и улучшенной жизни граждан. Развернуты масштабные мероприятия, в том числе благодаря усердной работе регионов-шефов. Хочу выразить им благодарность за положительное влияние на развитие новых регионов и видимые результаты», – приводятся его слова на сайте правительства.

Хуснуллин рассказал, что намечены планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023–2025 годы, сформированные Минстроем и Фондом развития территорий на основе предложений регионов.

«Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. – многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. – социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. – объекты ЖКХ», – сказал вице-премьер.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что в этом году регионами-шефами планируется восстановить 3538 объектов. «Среди них, например, 1303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий», – пояснил Файзуллин.

Кроме этого, вице-премьер добавил, что в 2023 году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. «Прошу продолжать ещё активнее работать в данном направлении, создать аварийно-восстановительные бригады, организовать их деятельность, а также укомплектовать их необходимым оборудованием. Регионы должны быть обеспечены теплом и такими оперативными бригадами на протяжении всего отопительного сезона», – сказал Хуснуллин.

