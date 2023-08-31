Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.2 комментария
Сбившая прохожую насмерть на самокате петербурженка получила условный срок
Жительница Петербурга Анна Исаева получила условно полгода исправительных работ за то, что сбила насмерть на самокате прохожую, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Кроме исправительных работ, суд назначил Исаевой удержание 5% заработка в доход государства, а также взыскал в счет возмещения морального вреда миллион рублей и материальный ущерб – 381 910 рублей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности, при этом Исаева свою вину признала.
В ноябре прошлого года она врезалась в женщину-пешехода, которая упала затылком об асфальт, получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.
Ранее в Петербурге ввели запреты для электросамокатов.