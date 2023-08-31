Экономист Сакс: США создали условия для спецоперации задолго до избрания Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток, но США начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х – и это самая большая ошибка, которую совершил Вашингтон, передает РИА «Новости».

Сакс признал, что это действие подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и послужило истоком украинского конфликта.

Сакс добавил, что все началось задолго до президентства Путина и основанием послужила ошибочная, опасная и провокационная убежденность Америки в концепции однополярного мира.

Ранее Сакс рассказал, что действия российского лидера Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для Соединенных Штатов.