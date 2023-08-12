Экономист из США Сакс рассказал, каким действия Путина в Крыму в 2014 стали сюрпризом для Штатов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, коллективный Запад после переворота на Украине рассчитывал, что будет создано новое правительство, а Киев присоединится к западной стороне, передает RT.

«Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения – и снова сюрприз!» – заверил он.

При этом Сакс отметил, что Вашингтон намерен превратить Украину в «европейский Афганистан».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза.