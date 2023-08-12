Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
В США рассказали, каким сюрпризом стали действия Путина в 2014 году в Крыму
Экономист из США Сакс рассказал, каким действия Путина в Крыму в 2014 стали сюрпризом для Штатов
Действия российского лидера Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для Соединенных Штатов, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
По его словам, коллективный Запад после переворота на Украине рассчитывал, что будет создано новое правительство, а Киев присоединится к западной стороне, передает RT.
«Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения – и снова сюрприз!» – заверил он.
При этом Сакс отметил, что Вашингтон намерен превратить Украину в «европейский Афганистан».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза.