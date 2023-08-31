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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    33 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    19 комментариев
    31 августа 2023, 05:45

    Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники вскрыли при помощи беспилотников и уничтожили скопления групп украинских боевиков в лесопосадках вблизи Артемовска, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве сообщили, что боевиков ВСУ обнаружил расчет БПЛА российских десантников. Координаты националистов передали на пункт управления артиллерией, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Отмечается, что большая группа пехоты противника была уничтожена огнем из 122-мм гаубиц Д-30. Бросив раненых и убитых, боевики отступили, сообщили в МО РФ.

    Уточняется, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска.

    Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения группировки за сутки отразили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

    Штурмовой и армейской авиацией группировки «Запад» нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника, сообщил Якимкин. В результате потери украинской стороны составили до двух взводов.

    Ранее также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Центр» отразили в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, включая националистов бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


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    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (10)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

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    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (41)
    30 августа 2023, 11:53
    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России

    В Запорожской области опровергли заявления о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России

    Власти Запорожской области опровергли фейки о «преодолении» ВСУ линии обороны ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные не преодолели первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении, заявил на канале «России-24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, информация от западных кураторов в СМИ недостоверна. Первая линия не взломана, это понимают те, кто находится на позициях или хотя бы рядом с российскими военными, передает ТАСС.

    «Они подошли только к первой линии, это основнойрубеж нашей обороны… Больше того, они не взяли Работино. Наши ребята достаточно плотно закрепились на юге Работина», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили газете ВЗГЛЯД, почему ВСУ несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 07:16
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил об ударе Ми-8 ВСУ по украинским позициям

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении нанес удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Инцидент произошел на рубеже Копанки – Новосергеевка. Как сообщил Якимкин, ВСУ, чтобы поддержать обороняющиеся подразделения, задействовали вертолет Ми-8. Однако «в результате недолета» Ми-8 ВСУ «нанес огневое поражение по своим позициям», передает РИА «Новости».

    Якимкин сообщил, что на Купянском направлении войска России отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике, ВСУ потеряли до роты личного состава, два минометных расчета и пикап у населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Авдеевка и Орловка. ВСУ потеряли боевую машину ЗРК «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, передает ТАСС.

    Также российские войска уничтожили украинские РСЗО, четыре гаубицы Д-30, гаубицу американского производства М777 и шесть минометов калибра 120 мм. Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по ВСУ у Красногоровки. Кроме того, авиаудары наносились на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    Напомним, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении.

    Коментарии (10)
    30 августа 2023, 14:23
    Российские военные ударом «Искандера» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Минобороны: ВС России северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Как сообщает Минобороны в своем Telegram-канале, на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение с целью недопущения наступательных действий.

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что реактивной и ствольной артиллерией пресечена деятельность разведгруппы ВСУ и поражены два пункта временной дислокации боевиков в районе Старомайорского, пункт временной дислокации ВСУ на окраине Новополя, наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами в Урожайном.

    Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометные расчеты севернее Новодонецкого и Владимировки, две буксируемые гаубицы «Гиацинт» в районе юго-восточнее Привольного, поражены районы сосредоточения живой силы в Новомихайловке, Урожайном и Нескучном, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток».

    Представитель Минобороны также рассказал, что северо-восточнее Великой Новоселки ударом ОТРК «Искандер» на станции разгрузки уничтожены вагоны с боеприпасами, ударными БПЛА в районах совхоза «Октябрь» и Левадного уничтожены два пикапа с боевиками, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Новоселки уничтожена артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и севернее Никольского, а расчетами ЗРК «Оса» сбит БПЛА самолетного типа «Лелека».

    Как сообщает Минобороны, военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и самоотверженность. Так, командир отделения мотострелкового полка сержант Никита Григорьев, выполняя задачи по выявлению боевой техники и живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, в ходе боевых действий получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Личному составу под командованием сержанта Григорьева в сложной боевой обстановке удалось за короткий срок определить и передать координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники и мест скопления живой силы ВСУ. Разведданные позволили скорректировать огонь артиллерии и уничтожить выявленные объекты противника.

    Напомним, 21 августа российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении.

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    30 августа 2023, 09:19
    Захарова: Атаки беспилотников говорят об агонии киевского режима

    Захарова: Ночные атаки беспилотников на объекты в ЦФО говорят об агонии киевского режима

    Tекст: Алина Власенко

    Попытка атаковать беспилотниками российские регионы в ночь на среду свидетельствует об отсутствии перспектив у киевского режима, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам представителя МИД, ночные атаки беспилотников говорят об агонии киевского режима. Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что к террористической деятельности Киев привели «тупая ненависть и злоба и отсутствие перспективы в развитии».

    В ночь на среду украинские беспилотники совершили попытку атаки на несколько регионов России. Так, два дрона сбили над Рязанской областью. Также Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников, повреждены четыре самолета Ил-76. Один украинский беспилотник перехвачен в Московской области. Над территорией Брянской области уничтожено три украинских БПЛА. Кроме того, морскими беспилотниками была атакована бухта Севастополя.

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    30 августа 2023, 08:47
    Орбан: У Украины закончатся солдаты раньше, чем у России

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что у Киева нет шансов победить Россию

    Орбан: У Украины закончатся солдаты раньше, чем у России
    @ FILIP SINGER//EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал ложью бытующее в западных странах представление о том, что ВСУ якобы одерживают верх в конфликте, и заявил, что победить Россию невозможно.

    Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал ложью преобладающее в США мнение о том, что Украина якобы побеждает в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что у Киева «солдаты закончатся раньше, чем у России». По словам Орбана, без помощи Запада ВСУ неконкурентоспособны, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии также заявил, что «не стоит недопонимать русских». По его словам, россияне не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее. Орбан также назвал «совершенно нереалистичной» идею вернуть Крым под контроль Киева.

    Он также заявил, что на месте президента США и главы НАТО как можно скорее бы заключил мировое соглашение с Москвой. Орбан уверен, что если бы Вашингтон захотел восстановить мир к «завтрашнему утру», то смог бы это сделать.

    Ранее Орбан заявил, что европейские страны больше не способны поддерживать Украину, и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

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    30 августа 2023, 16:04
    Специалисты устранили последствия атаки дронов на аэропорт Пскова

    Губернатор Псковской области Ведерников: Специалисты завершили устранение последствий атаки беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Никитин

    Специалисты завершили устранение всех последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что аэропорт Пскова был атакован беспилотниками, жертв и пострадавших в результате атаки нет, последствия атаки устранены, ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами. Он также уточнил, что взлетно-посадочная полоса, по предварительной информации, осталась в нормативном состоянии.

    Напомним, в среду ночью псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников. В результате атаки на аэродроме оказались повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Аэропорт Пскова после атаки дронов отменил обслуживание гражданских рейсов. Президента России Владимира Путина проинформировали об атаке дронов на аэродром Пскова.

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    30 августа 2023, 06:23
    Румыния захотела использовать замороженные в ЕС российские активы

    Глава МИД Румынии Одобеску призвала использовать замороженные в ЕС российские активы для помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Румыния поддерживает поиск юридически обоснованного решения по использованию «замороженных и обездвиженных» на территории ЕС российских активов, заявила глава МИД страны Луминица Одобеску.

    Одобеску считает, что активы должны быть использованы для «восстановления Украины». Также она выразила поддержку «сильного акцента на противодействии уклонению от санкций в одиннадцатом пакете санкций». Она считает, что санкционный режим против Москвы должен включать принятие санкций, их практическое воплощение и борьбу с обходом санкций, передает РИА «Новости».

    Напомним, Белый дом заявил, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

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    30 августа 2023, 06:31
    Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Калужской области

    Губернатор Калужской области Шапша сообщил о возгорании в Дзержинском районе в результате атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    Шапша сообщил в Telegram, что произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Никто не пострадал. Кроме того, БПЛА самолетного типа был уничтожен в Сухиничском районе. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, но «нарушено остекление одного жилого дома».

    Напомним, Минобороны России сообщало, что украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.

    Коментарии (3)
    30 августа 2023, 07:43
    Административное здание повреждено сбитым беспилотником в Брянске

    Губернатор Богомаз сообщил о повреждении административного здания в результате падения БПЛА в Брянске

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над Советским районом Брянска сбит украинский беспилотник, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате падения БПЛА повреждения получило административное здание – частично повреждены крыша и остекление, произошло возгорание, сообщил Богомаз в Telegram.

    Напомним, Минобороны ночью сообщало о том, что над территорией Брянской области уничтожено три украинских БПЛА. Богомаз уточнил, что три беспилотных аппарата самолетного типа были сбиты над Брянском.

    Коментарии (0)
    30 августа 2023, 12:21
    Генерал ВСУ счел, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий

    Генерал-майор ВСУ Кривонос счел, что F-16 не внесут решающий вклад в ход боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 не помогут решительно изменить ход боевых действий в зоне спецоперации, выразил мнение на канале «Рада» экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    По его словам, самолеты могут улучшить возможности ВСУ, однако не способны внести решительный вклад, так как решающим фактором в ведении боевых действий является пехотинец, на чьих данных работает авиация, передает ТАСС.

    Также генерал отметил, что главной задачей ВСУ является обеспечение защиты аэродромов системами ПВО, где могут быть размещены F-16.

    «Если мы этого не сделаем, все самолеты будут уничтожены непосредственно на аэродромах. Если мы потеряем эти самолеты, нам их больше не дадут», – заметил он.

    Кроме того, Кривонос добавил, что все еще остается неизвестным, истребители какой модификации западные страны передадут Украине.

    «Еще не знаем, какие именно самолеты нам дадут и какой серии, какого поколения. Это большая разница. Не думаю, что дадут самолеты последней серии», – заключил генерал-майор.

    Ранее в Британии признали превосходство ВС России в воздухе в зоне СВО.

    До этого генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров.

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    30 августа 2023, 14:18
    На Запорожском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ

    На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Работино и Вербовым Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За сутки на этом направлении ликвидированы порядка 85 военнослужащих, танк, три бронемашины, два пикапа, три американские артсистемы М777 и три гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Богдана», а также британская AS-90, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили пять атак противника около Белогоровки, Зайцево и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 380 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира», отчитались в Минобороны.

    Возле Пречистовки ДНР поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки, огнем артиллерии отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ у Синьковки Харьковской области, Сергеевки и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, два американских орудия М109, гаубица Д-30, самоходные артустановки «Гвоздика» и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

    За последние сутки ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ под Новодаровкой Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 военнослужащих и гаубица Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 138 районах.

    У Ровного ДНР уничтожены штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

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      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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