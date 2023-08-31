Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.21 комментарий
Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска
Российские десантники вскрыли при помощи беспилотников и уничтожили скопления групп украинских боевиков в лесопосадках вблизи Артемовска, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что боевиков ВСУ обнаружил расчет БПЛА российских десантников. Координаты националистов передали на пункт управления артиллерией, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Отмечается, что большая группа пехоты противника была уничтожена огнем из 122-мм гаубиц Д-30. Бросив раненых и убитых, боевики отступили, сообщили в МО РФ.
Уточняется, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения группировки за сутки отразили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.
Штурмовой и армейской авиацией группировки «Запад» нанесено 15 ударов по личному составу и военной технике противника, сообщил Якимкин. В результате потери украинской стороны составили до двух взводов.
Ранее также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Центр» отразили в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, включая националистов бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).