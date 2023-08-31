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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    32 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    19 комментариев
    31 августа 2023, 01:58

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

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    30 августа 2023, 14:47
    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду

    Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС «Фукусима», сбрасываемую в океан

    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду
    @ Eugene Hoshiko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Политики США могут продемонстрировать солидарность с Токио, выпив воду с АЭС «Фукусима-1», которую сбрасывают в океан, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам российского дипломата, поддержавшие Японию в данном вопросе политики могут продемонстрировать солидарность и выпить эту воду, если уверены в ее безопасности, передает ТАСС.

    Захарова указала на заявления представителей Японии, которые считают, что вода настолько безопасна, что ее можно пить.

    По словам Захаровой, «такие курьезы получаются», когда «речь идет о неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются».

    Ранее в Японии приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».

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    30 августа 2023, 19:50
    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Он указал, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Москва и Пхеньян продвинулись в переговорах по поставкам вооружений, они постоянно обсуждают возможные сделки в оборонной сфере, передает ТАСС.

    По словам Кирби, Россия хочет получить от КНДР «сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу».

    Ранее президент США Джо Байден в день независимости Украины объявил о введении новых ограничений в отношении Москвы.

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    30 августа 2023, 13:12
    The Guardian: Байдена разозлили нравоучения Зеленского на первой встрече в США

    Tекст: Алина Власенко

    Президента США Джо Байдена разозлило поведение лидера Украины Владимира Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне в сентябре 2021 года, пишет The Guardian со ссылкой на книгу американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician («Последний политик»).

    В книге говорится, что Зеленский на протяжении нескольких месяцев пытался организовать встречу с предшественником Байдена Дональдом Трампом, но так и не получил согласие Вашингтона. Поводом отказа стало недовольство Трампа тем, что Зеленский не помог в проведении расследования о коррупционной деятельности сына Байдена Хантера на Украине.

    Между тем, пишет The Guardian, Байден на первой встрече в 2021 году также остался недоволен настойчивыми просьбами Зеленского принять Украину в состав Североатлантического альянса и его «абсурдным анализом» нынешнего состояния НАТО. «Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации Байдена признали, что он переусердствовал», – сказано в книге, которая поступит в продажу на следующей неделе. Отмечается, что книга основана на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников Байдена».

    В книге говорится, что на встрече Байден ждал от Зеленского слов благодарности за поддержку Киева, однако вместо этого украинский президент «наполнил разговор длинным списком требований». Как пишет Фор, Байден пытался «умерить рвение» украинского лидера, и разочарование Зеленского «лишило его способности логически мыслить, передает ТАСС.

    «После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. … И это вывело Байдена из себя», – говорится в книге.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.

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    30 августа 2023, 10:23
    Milliyet: Эрдоган ознакомит страны G20 с планами Путина по Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Страны «Большой двадцатки» услышат от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана условия и намерения российского лидера Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

    «Встреча Эрдогана и Путина накануне саммита «Большой двадцатки» в Индии превратит Турцию в звезду мероприятия. Все захотят узнать у Эрдогана условия и намерения Путина, а Запад в очередной раз объяснит Эрдогану свою линию по Украине», пишет Milliyet.

    Таким образом, отмечает издание, начнется процесс посредничества в прекращении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган также могут на запланированных переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

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    30 августа 2023, 08:32
    Экс-агент ЦРУ предложил США спонсировать оборонный бюджет России

    Бывший агент ЦРУ Джонсон предложил Вашингтону спонсировать оборонный бюджет России

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон значительно сэкономил бы деньги, если бы вместо украинского спонсировал российский военный бюджет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам Джонсона, за последние полтора года Вашингтон дал Украине больше денег, чем Россия тратит на свой оборонный бюджет. «Если бы мы спонсировали национальную оборону России, мы бы даже сэкономили», – сыронизировал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Джонсон также указал на отсутствие результатов и успеха украинской армии на поле боя и раскритиковал экспертов, которые говорят о якобы слабости российских войск. По его мнению, такие высказывания способствуют тому, что украинские военные идут на смерть, передает РИА «Новости».

    В свою очередь ведущий дискуссии, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано отметил, что в отличие от времен холодной войны, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня фактически Москва заставляет Вашингтон тратить впустую сотни миллионов долларов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США включили в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО на 250 млн долларов. После этого военный эксперт Илья Крамник заявил о переучете Пентагоном военной помощи Украине.

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    30 августа 2023, 07:57
    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

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    30 августа 2023, 23:41
    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

    Журналист Хинкл: Безразличное отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пришли «в бешенство» из-за того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube отметил, что во время встречи Макрона и Шольца с Путиным российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах.

    «Макрон не мог понять: какого черта происходит?» – передает РИА «Новости» слова американского журналиста.

    Российский лидер не переживает из-за давления со стороны Запада, поскольку вред причинен именно Соединенным Штатам и Европейскому союзу, уверен Хинкл. Россия же, по его мнению, в этой сфере одержала победу.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

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    30 августа 2023, 14:36
    Москва пригрозила Вашингтону ответом на невыдачу виз журналистам на ГА ООН

    Захарова: Россия не оставит без серьезной реакции новый возможный отказ США выдать визы российским журналистам на ГА ООН

    Tекст: Антон Никитин

    Россия не оставит без серьезной реакции действия США, если Вашингтон вновь не выдаст визы российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что это грубейшее нарушение всех норм внутреннего, международного законодательства, в Москве это считают абсолютно неприемлемым нарушением международного права, которое не останется без серьезной реакции в случае повторения ситуации с невыдачей виз российским журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле Захарова указывала на то, что невыдача виз США российским журналистам является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

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    30 августа 2023, 19:07
    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина

    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина, даже ценой собственной жизни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан президенту России Владимиру Путину жизнью дважды, и подчеркнул, что готов исполнить любой его приказ.

    Руководитель региона в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в иностранных изданиях от «недоделанных политологов», которые предсказывают ему «скорую гибель», и добавил, что относится к таким информационным вбросам с «пренебрежительным снисхождением».

    Он пояснил, что подобные измышления лишь веселят его, и подчеркнул, что «не принадлежит сам себе», а принадлежит Родине, ее интересам и религии. «И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», – подчеркнул Кадыров.

    В декабре Кадыров сообщал, что глава государства наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.


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    30 августа 2023, 13:33
    Патрушев: Путин одобрил предложения Совбеза по развитию станкостроения

    Секретарь Совбеза Патрушев: Президент Путин одобрил предложения Совета безопасности по развитию станкостроения

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности представил президенту Владимиру Путину предложения по развитию станкостроения и получил его одобрение, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

    Патрушев сообщил на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны, что президент одобрил доклад по станкостроению, в подготовке которого приняло участие больше 50 ведомств и учреждений. Секретарь Совбеза заверил, что этому делу правительство будет сейчас уделять очень серьезное внимание, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле Путин призвал преодолеть избыточную зависимость от зарубежных технологий в машиностроении, сформировать собственное станкостроение на основе самых современных разработок.

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    30 августа 2023, 13:48
    Песков: Путин всегда ценил большой талант и патриотизм Кобзона

    Песков: Президент Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном и всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту Родины. В этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос по случаю пятой годовщины со дня смерти артиста.

    Напомним, в сентябре 2022 года Песков рассказал, что президент России Владимир Путин хорошо знал и уважал народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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    30 августа 2023, 09:36
    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения, и заявил, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности.

    «Искренне дорожу установившимся между нами взаимопониманием. Уверен, совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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    30 августа 2023, 12:10
    Путин по телефону тепло поздравил Лукашенко с днем рождения

    Кремль: Президент России Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Белоруссии Лукашенко с 69-летием

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 69-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

    Как сообщается на сайте Кремля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения.

    Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности и нарастить сотрудничество, в том числе в формате Союзного государства.

    Коментарии (3)
    30 августа 2023, 14:20
    Путин обсудил с Шуваловым работу ВЭБ.РФ

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым и обсудил вопросы текущей деятельности организации.

    Шувалов в рамках встречи заметил, что несмотря на то, что регулирование банковского и корпоративного сектора в настоящий момент позволяет не предоставлять публичную отчетность о деятельности, он хотел бы раскрыть ряд данных, так как итоги 2022 года были для ВЭБ.РФ позитивными, передает ТАСС.

    Глава ВЭБ.РФ также сообщил Путину о реализуемых госкорпорацией проектах. По его словам, все, что касается развития городской экономики, для ВЭБ.РФ является приоритетным.

    «Очень хорошо», – отреагировал Путин.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций.

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