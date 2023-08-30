В Германии возмутились посещением немецким мэром бала в Петербурге

Tекст: Александра Юдина

Как отметил глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в городском парламенте Фрайберга Стив Иттерсхаген, на «его месте он бы так не поступил», передает РИА «Новости».

«Бургомистру неуместно выходить на сцену в России и вмешиваться в международные дела», – передает издание его слова.

Поездку также раскритиковала глава фракции социал-демократов (СДПГ) Алена Раац, назвав этот шаг опасным и абсолютно бесполезным с точки зрения политики.

Представитель администрации саксонского города Фрайберга подтвердила, что Крюгер самостоятельно оплатил поездку в Россию, она носила частный характер, хотя на бале его и представили как бургомистра.

При этом в администрации подчеркнули, что бургомистр много лет дружит с художественным руководителем Петровского бала, бывшим президентом Дрезденского оперного бала Хансом-Йоахимом Фрайем.

Издание отмечает, что в своей речи на бале Крюгер подчеркнул необходимость поддержания связей и диалога немецкого и русского народов, а также выразил уверенность, что Россия и Германия «в будущем вновь обретут единение и преодолеют трудные времена».

Напомним, 25 августа в честь 320-летия основания Петербурга в Екатерининском дворце Царского Села состоялся Петровский бал, собравший многочисленных гостей, музыкантов и деятелей искусства из разных регионов России и других государств.