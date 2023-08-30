  • Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу
    Орбан назвал атаку на маршрут импорта газа из России поводом для войны
    Названы причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова повреждены самолеты Ил-76
    Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у острова Змеиный
    Опровергнуты фейки о «преодолении» ВСУ первой линии обороны ВС России
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    Дефицит газа в Европе вызвал сильное падение производства
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    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    17 комментариев
    30 августа 2023, 13:45

    В Германии возмутились посещением немецким мэром бала в Петербурге

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии представители политической элиты саксонского города раскритиковали участие бургомистра немецкого Фрайберга Свена Крюгера в Петровском бале в Царском Селе, сообщает издание Zeit.

    Как отметил глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в городском парламенте Фрайберга Стив Иттерсхаген, на «его месте он бы так не поступил», передает РИА «Новости».

    «Бургомистру неуместно выходить на сцену в России и вмешиваться в международные дела», – передает издание его слова.

    Поездку также раскритиковала глава фракции социал-демократов (СДПГ) Алена Раац, назвав этот шаг опасным и абсолютно бесполезным с точки зрения политики.

    Представитель администрации саксонского города Фрайберга подтвердила, что Крюгер самостоятельно оплатил поездку в Россию, она носила частный характер, хотя на бале его и представили как бургомистра.

    При этом в администрации подчеркнули, что бургомистр много лет дружит с художественным руководителем Петровского бала, бывшим президентом Дрезденского оперного бала Хансом-Йоахимом Фрайем.

    Издание отмечает, что в своей речи на бале Крюгер подчеркнул необходимость поддержания связей и диалога немецкого и русского народов, а также выразил уверенность, что Россия и Германия «в будущем вновь обретут единение и преодолеют трудные времена».

    Напомним, 25 августа в честь 320-летия основания Петербурга в Екатерининском дворце Царского Села состоялся Петровский бал, собравший многочисленных гостей, музыкантов и деятелей искусства из разных регионов России и других государств.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (134)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

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    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

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    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


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    29 августа 2023, 23:45
    Фигуристку Горбачеву доставили в СК в Москве

    Главк СК по Москве сообщил о следственных действиях с фигуристкой Горбачевой

    Tекст: Антон Антонов

    Найденная в московском кинотеатре 16-летняя фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение столичного СК, следует из сообщения главного следственного управления Следственного комитета по городу.

    Главк СК сообщил в Telegram, что «несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК». С ней проводят следственные действия. Присутствуют законный представитель девушки и психолог.

    Напомним, СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки. Однако позднее ее нашли живой в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

    Коментарии (20)
    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    29 августа 2023, 18:45
    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык

    Мэр Харькова Терехов: Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны жителей

    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    Терехов отметил в интервью Agence France-Presse, что принуждение к бойкоту русского языка тех, кто всю жизнь говорил по-русски, только спровоцирует «сопротивление». По словам мэра Харькова, настаивать на том, чтобы люди отказались от русского – «не лучший способ». Терехов указал на то, что людям старшего поколения сложно сменить язык, передает РИА «Новости».

    Как сообщается, Терехов в интервью говорил на украинском, однако со своими сотрудниками общался при этом на русском.

    Напомним, в начале августа Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта президента Украины. Тогда же в Раде предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российских песен.

    Коментарии (6)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

    Коментарии (27)
    29 августа 2023, 19:38
    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила

    Урбанист Якубович перечислил первоочередные меры для снижения числа ДТП с участием электросамокатов

    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ответственность за опасную езду на электросамокатах должна быть ужесточена. А следить за тем, чтобы их водители соблюдали правила, должны городские службы с помощью видеокамер, сказал газете ВЗГЛЯД глава муниципального округа Тверской Москвы, урбанист Яков Якубович, комментируя намерение депутатов Госдумы выработать меры для снижения числа ДТП с участием электросамокатов.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, что депутаты Госдумы намерены заняться проработкой вариантов повышения ответственности при езде на электросамокатах из-за большого числа ДТП. Пути решения проблемы частых аварий предлагаются разные: от полного запрета проката данных средств передвижений до введения ограничений на скорость или на места пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

    «Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности ворвались в нашу жизнь неожиданно. И естественно городские власти всех крупных городов России не были готовы к этому. Пока у нас нет соответствующей инфраструктуры, поэтому происходят ДТП. Решать эту проблему необходимо комплексно», – говорит Якубович.

    По его словам, для начала необходимо, чтобы водители электросамокатов и других СИМ начали придерживаться правил для велосипедистов: ездить по специальной выделенной полосе, а там, где ее нет, по крайней правой полосе автомобильной дороги. Однако здесь, по мнению урбаниста, сразу возникает первая проблема: крайняя правая полоса на перекрестках многополосных дорог зачастую разрешает исключительно поворот направо, а прямо проехать нельзя, не нарушив правила. Что и делают водители СИМ, нередко создавая аварийные ситуации.

    «Здесь нужно просто разрешить самокатам и велосипедам ехать спокойно прямо. Мне недавно Минтранс ответил, что в таких случаях городским властям, которые ответственны за организацию дорожного движения в городе, рекомендовано делать велодорожки так, чтобы в таких ситуациях у человека была возможность проехать прямо. Нужно создать понятную инфраструктуру для велосипедов и электросамокатов», – считает урбанист. Он подчеркивает, что Москва уже имеет хороший опыт решения этой проблемы с помощью временной разметки, так как в зимнее время года эти виды транспорта практически не используются, и подобная разметка становится не нужна.

    Урбанист полагает, что необходимо также усилить ответственность за опасную езду на самокатах, а также за управление ими в нетрезвом состоянии. Немаловажно контролировать и скорость электросамокатов – известны случаи, когда курьеры доставок еды меняли заводской мотор на более мощный для быстрого передвижения по городу.

    Полномочия по регулированию, по мнению Якубовича, можно было бы передать таким организациям, как Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД), чтобы повысить контроль за недобросовестными водителями СИМ. «Все это можно было бы регулировать с помощью городских камер, но тогда стоит вопрос об опознавательных знаках на транспорте. Возможно, здесь действительно стоит прибегнуть к введению номерных знаков на средствах индивидуальной мобильности», – заключил Якубович.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к росту числа электросамокатов на улицах российских городов?





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    В июле председатель Совфеда Валентина Матвиенко указывала на необходимость оснастить электросамокаты средствами определения, включая номера, чтобы при нарушениях ПДД их владельцев можно было привлечь к ответственности.

    Коментарии (19)
    29 августа 2023, 15:57
    Дело об убийстве завели после исчезновения фигуристки Горбачевой
    Дело об убийстве завели после исчезновения фигуристки Горбачевой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки Алины Горбачевой в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

    Как сообщает следствие, 16-летняя Горбачева вечером в понедельник, закончив тренировку, ушла из спорткомплекса на улице Летная в Москве, до сих пор она не выходила на связь, передает РИА «Новости».

    Ранее об исчезновении фигуристки сообщила ее мать.

    В феврале 2023 года Горбачева победила на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми.

    Коментарии (9)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (16)
    29 августа 2023, 19:01
    Китай выпустил карты с присоединенными территориями России
    Китай выпустил карты с присоединенными территориями России
    @ Zuma/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил комплект карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю.

    На карты Китая попал Большой Уссурийский остров России. Остров на карте указан как самая восточная точка страны и его территории полностью включены в состав Китая, несмотря на демаркацию границы, по которой КНР принадлежит только часть острова, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала «Китайская угроза».

    Китай намерен использовать такие карты в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах.

    В 2021 году губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину о планах развития Большого Уссурийского острова. Так, говорилось о строительстве моста на остров.

    Ранее Индия выразила протест Китаю после включения в новые карты ее территорий.

    Коментарии (8)
    29 августа 2023, 21:20
    Полиция нашла пропавшую фигуристку Горбачеву
    Полиция нашла пропавшую фигуристку Горбачеву
    @ Скриншот из видео/Прокуратура Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропавшая несовершеннолетняя фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве, сообщили в МВД.

    Как сообщили в прокуратуре столицы, 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было, сообщает РИА «Новости».

    Ранее СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки Алины Горбачевой в Москве. После этого стало известно, что пропавшая несовершеннолетняя фигуристка заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве, это произошло около 13.00 во вторник.

    Коментарии (20)
    29 августа 2023, 17:43
    Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге

    Основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге в присутствии родных

    Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге
    @ Елена Копылова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Пороховском кладбище в Петербурге во вторник прошло прощание с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщила пресс-служба предпринимателя через соцсети.

    Прощание по пожеланиям родственников состоялось только в присутствии родных и близких. Церемония состоялась, а все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище, говорится в сообщении.

    Пригожин был в числе пассажиров, погибших 23 августа в результате крушения частного самолета Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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