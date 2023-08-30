Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.0 комментариев
Экс-агент ЦРУ предложил США спонсировать оборонный бюджет России
Бывший агент ЦРУ Джонсон предложил Вашингтону спонсировать оборонный бюджет России
Вашингтон значительно сэкономил бы деньги, если бы вместо украинского спонсировал российский военный бюджет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам Джонсона, за последние полтора года Вашингтон дал Украине больше денег, чем Россия тратит на свой оборонный бюджет. «Если бы мы спонсировали национальную оборону России, мы бы даже сэкономили», – сыронизировал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонсон также указал на отсутствие результатов и успеха украинской армии на поле боя и раскритиковал экспертов, которые говорят о якобы слабости российских войск. По его мнению, такие высказывания способствуют тому, что украинские военные идут на смерть, передает РИА «Новости».
В свою очередь ведущий дискуссии, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано отметил, что в отличие от времен холодной войны, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня фактически Москва заставляет Вашингтон тратить впустую сотни миллионов долларов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США включили в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО на 250 млн долларов. После этого военный эксперт Илья Крамник заявил о переучете Пентагоном военной помощи Украине.