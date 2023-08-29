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США решили передать Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО
США включили в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО на 250 млн долларов
Администрация Соединенных Штатов включила снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Блинкена, в очередной пакет военной помощи Украине вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта на общую сумму 250 млн долларов, передает ТАСС.
В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ожидает выделения Киеву новых пакетов военной помощи.