США решили передать Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО

Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, достигнут консенсус в этом вопросе. Страны Запада поддерживают Киев в том, что он может «уничтожать все российское на оккупированной территории», передает слова Подоляка «Комсомольская правда».

Он добавил, что количество «неустановленных беспилотников», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

Напомним, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму, пообещал начать наземную операцию на полуострове и пригрозил уничтожить в регионе все российское.

Ранее Москва пообещала не оставлять без ответа попытки Киева нанести удары по Крыму.



