Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.4 комментария
Зеленский рассказал об ожиданиях от новых пакетов военной помощи для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в сентябре ожидает выделения новых пакетов военной помощи для Украины.
Он отметил, что каждый из западных партнеров информирован о потребностях Украины, республика ожидает решения о новом оборонительном пакете, передает РИА «Новости».
По словам Зеленского, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Украины.
Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.