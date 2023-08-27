Зеленский рассказал об ожиданиях от новых пакетов военной помощи для Украины

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что каждый из западных партнеров информирован о потребностях Украины, республика ожидает решения о новом оборонительном пакете, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Украины.

Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.