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    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ под Работино
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    21 комментарий
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    40 комментариев
    30 августа 2023, 07:53

    Военные объявили об отмене результатов выборов в Габоне

    Военные в Габоне объявили об отмене результатов выборов и решении покончить с нынешним режимом

    Tекст: Антон Антонов

    В Габоне военные объявили об отмене результатов выборов, роспуске институтов власти и решении покончить с нынешним режимом, сообщают информационные агентства.

    Победу на выборах одержал действующий президент Али Бонго Ондимба. Как сообщалось, он получил 64,2% голосов избирателей. Али Бонго Ондимба – сын Омара Бонго Ондимбы, правившего Габоном более 40 лет. После смерти отца его пост занял сын, впервые Али Бонго Ондимба стал президентом в 2009 году, передает РИА «Новости».

    Как сообщило Agence France-Presse, «габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов». Военные заявили: «Мы кладем конец нынешнему режиму». В столице Габона – городе Либревиль – началась стрельба.

    Габон – страна в Центральной Африке, бывшая колония Франции. На днях в Габоне приостановили вещание французских СМИ. Напомним, в Африке уже возник кризис из-за военного переворота в Нигере.

    29 августа 2023, 11:43
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии, рассказали в добровольческой бригаде.

    Как сообщил источник ТАСС, недавно прошел сильный накат противника на северном фланге около Соледара, атаки были отбиты, а в плен захвачены несколько бойцов ВСУ и польских наемников.

    Он добавил, что противник пытался взять штурмом позиции бригады на протяжении трех дней, при этом вел массированный обстрел из ствольной артиллерии, минометов, использовались и кассетные боеприпасы.

    Ранее командир казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска ДНР с позывным Ставр сообщил, что подразделения иностранных наемников, преимущественно из Польши, сражаются на стороне ВСУ на Соледарском направлении, подразделений украинцев почти нет.

    Коментарии (84)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

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    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (51)
    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

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    29 августа 2023, 09:38
    Япония сочла «неприемлемым» поднятие флага России на острове Сигнальный
    Япония сочла «неприемлемым» поднятие флага России на острове Сигнальный
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японские власти считают неприемлемым поднятие флага России на маяке на острове Сигнальный, который входит в состав Малой Курильской гряды, заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

    По его словам, учитывая позицию Японии по территориальному вопросу, 2 и 25 августа Токио по дипломатическим каналам заявил, что поднятие «похожего на российский» флага неприемлемо, передает ТАСС.

    Маяк на острове Сигнальный в ясную погоду виден из порта Немуро на японском острове Хоккайдо. Как сообщали местные СМИ, изначально российский флаг на маяке заметили жители Немуро, затем к острову направили катер береговой охраны, который и подтвердил факт наличия флага.

    Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония хотела бы возобновить гуманитарные обмены с Россией по южной части Курильских островов и считает этот вопрос приоритетным в двусторонних отношениях.

    Коментарии (52)
    29 августа 2023, 11:50
    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии

    Политолог Рар: Поддержка немцев поможет Саре Вагенкнехт создать новую оппозиционную силу

    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Опыт, харизма и принципиальная позиция позволили депутату Бундестага Саре Вагенкнехт стать одним из самых популярных политиков в ФРГ. Благодаря этому она может объединить оппозицию и сформировать альтернативную политическую силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков в Германии.

    «Результаты социологических опросов в ФРГ могут давать различные результаты, многое зависит от заказчика. В одном случае исследование выявит высокий уровень популярности Вагенкнехт из Левой партии Германии. В другом покажет широкую общественную поддержку Бербок из Зеленых», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Сары Вагенкнехт действительно есть шанс создать до конца года собственную партию, которая объединила бы левый и правый протестный электорат. Эта политическая сила заняла бы нишу «Альтернативы для Германии» и стала бы настоящим конкурентом действующего правительства», – подчеркнул собеседник.

    «Вагенкнехт достаточно долго находится в политике и является узнаваемой личностью. Она прекрасно аргументирует свою позицию и блистает в различных ток-шоу. Кроме того, депутат не сторонница слепого трансатлантизма, в отличие от представителей системных партий», – отмечает он.

    «Важно отметить, что Вагенкнехт популярна у населения Германии, так как она выступает за социальную справедливость и за ограничение власти крупных западных олигархов. Ее поддерживает и множество интеллектуалов, которых провластные СМИ ФРГ постоянно пытаются заткнуть», – резюмировал Рар.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Insa, проведенного по заказу издания Bild. Прежде в аналогичных исследованиях она занимала лишь седьмую позицию.

    В настоящий момент ее опережают лишь министр обороны страны Борис Писториус и глава правительства Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались на 11-м и 12-м местах соответственно.

    Мандат Вагенкнехт действует до 2025 года. СМИ пишут, что у нее возникли разногласия с руководством Левой партии. В частности, в феврале парламентарий организовывала акцию в поддержку дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие сторонники «Альтернативы для Германии».

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    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    29 августа 2023, 23:45
    Фигуристку Горбачеву доставили в СК в Москве

    Главк СК по Москве сообщил о следственных действиях с фигуристкой Горбачевой

    Tекст: Антон Антонов

    Найденная в московском кинотеатре 16-летняя фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение столичного СК, следует из сообщения главного следственного управления Следственного комитета по городу.

    Главк СК сообщил в Telegram, что «несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК». С ней проводят следственные действия. Присутствуют законный представитель девушки и психолог.

    Напомним, СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки. Однако позднее ее нашли живой в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

    Коментарии (11)
    29 августа 2023, 13:44
    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека

    Политолог Чижова: Запад финансирует разрушение культурных связей России и Центральной Азии

    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Киргизские силовики не всегда могут оперативно вмешаться в разрешение межнациональных конфликтов. Они их опасаются. Поэтому российским властям придется уделять больше внимания политике защиты русских в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Чижова. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян.

    «К сожалению, в странах Центральной Азии (ЦА) периодически вспыхивают бытовые конфликты между местным населением и гражданами России. Но это не системная история. Большинство резонансных инцидентов решаются региональными правительствами и российскими властями», – сказала ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дарья Чижова.

    «Согласно социологическим опросам, Киргизия, наравне с Таджикистаном, является государством с наиболее благоприятным отношением к русским во всем регионе. Большая часть местного населения регулярно выезжает в крупные города России на заработки. Отмечу, что значительную долю ВВП республики составляют именно переводы мигрантов, находящихся в РФ», – подчеркивает собеседница.

    «Таким образом, для многих киргизов Россия становится вторым домом. Однако часть населения системно работает с иностранными грантовыми структурами. Конфликт на Украине мобилизовал эту прослойку общества. Вашингтон и Брюссель финансируют два основных трека в информационном пространстве.  Первая – в России к выходцам из ЦА относятся плохо. Вторая – Москва заинтересована в продвижении империалистических интересов в регионе», – считает Чижова.

    «Таких людей в Киргизии немного, но и западные страны не намерены останавливаться. Они и дальше будут вести неприкрытую политику разрушения культурно-экономических связей России и ЦА», – акцентирует собеседница.

    «Ситуацию осложняет и тот факт, что местные силовики в Киргизии не всегда могут оперативно отреагировать на разного рода инциденты. Они просто опасаются межнациональных конфликтов как таковых», – подчеркивает эксперт.

    «Сейчас России, вероятно, стоит детально проработать концепцию политики в отношении региона, чтобы купировать саму возможность подобных инцидентов. Так, полезными могут быть правовые центры по защите россиян», – предлагает Чижова.

    «Это хороший проект, который позволит решать проблемы достаточно быстро. Свою лепту в нормализацию ситуации вносят и СПЧ с Россотрудничеством. Также большую роль может сыграть саммит «Россия – Центральная Азия», – полагает эксперт.

    «На подобных встречах необходимо обсуждать в том числе подобные бытовые конфликты. В этой сфере куда важнее правильный настрой: нужно помнить, что государства региона дружелюбно относятся к Москве, а значит, любую проблему можно решить сообща», – резюмирует Чижова.

    Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить права избитых в кафе Бишкека россиян. Пресс-служба СПЧ в официальном Telegram-канале сообщила, что в ведомстве «внимательно следят за инцидентом», видеозапись которого попала в соцсети.

    Отмечается, что на русскую пару напали в кафе Бишкека за «этническую нечистоту». При этом инцидент произошел еще в начале августа, но широкую огласку он получил только сейчас. Ранее правоохранители Киргизии не сообщали о случившемся. Пострадавшим поступают угрозы на различных интернет-ресурсах.

    Фадеев призвал «дать указание сотрудникам консульского отдела посольства» внимательно изучить имеющуюся информацию. В СПЧ считают, что российские дипломаты должны «принять меры по защите прав граждан, подвергшихся насилию».

    Напомним, весной в Бишкеке принялись активно обсуждать статус русского языка, который сейчас является официальным в стране. В частности, новый спикер парламента Нурланбек Шакиев, который всегда выступал за повсеместный переход на киргизский, стал запрещать выступать на трибуне парламента на русском языке.

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    29 августа 2023, 15:57
    Дело об убийстве завели после исчезновения фигуристки Горбачевой
    Дело об убийстве завели после исчезновения фигуристки Горбачевой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки Алины Горбачевой в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

    Как сообщает следствие, 16-летняя Горбачева вечером в понедельник, закончив тренировку, ушла из спорткомплекса на улице Летная в Москве, до сих пор она не выходила на связь, передает РИА «Новости».

    Ранее об исчезновении фигуристки сообщила ее мать.

    В феврале 2023 года Горбачева победила на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми.

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    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (2)
    29 августа 2023, 21:20
    Полиция нашла пропавшую фигуристку Горбачеву
    Полиция нашла пропавшую фигуристку Горбачеву
    @ Скриншот из видео/Прокуратура Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропавшая несовершеннолетняя фигуристка Алина Горбачева найдена полицейскими в Москве, сообщили в МВД.

    Как сообщили в прокуратуре столицы, 16-летнюю фигуристку нашли в кинотеатре одного из ТЦ, противоправных действий в отношении нее совершено не было, сообщает РИА «Новости».

    Ранее СК России завел уголовное дело об убийстве после безвестного исчезновения юной фигуристки Алины Горбачевой в Москве. После этого стало известно, что пропавшая несовершеннолетняя фигуристка заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе в Москве, это произошло около 13.00 во вторник.

    Коментарии (17)
    29 августа 2023, 18:45
    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык

    Мэр Харькова Терехов: Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны жителей

    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    Терехов отметил в интервью Agence France-Presse, что принуждение к бойкоту русского языка тех, кто всю жизнь говорил по-русски, только спровоцирует «сопротивление». По словам мэра Харькова, настаивать на том, чтобы люди отказались от русского – «не лучший способ». Терехов указал на то, что людям старшего поколения сложно сменить язык, передает РИА «Новости».

    Как сообщается, Терехов в интервью говорил на украинском, однако со своими сотрудниками общался при этом на русском.

    Напомним, в начале августа Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта президента Украины. Тогда же в Раде предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российских песен.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 08:38
    ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ

    Минобороны: Воинский эшелон ВСУ с боеприпасами уничтожен на Донецком направлении

    ВС России уничтожили эшелон с боеприпасами ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ракетным ударом уничтожили воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разведка выявила прибытие на станцию разгрузки эшелона с артиллерийскими боеприпасами. Координаты были переданы расчету ракетного комплекса, который и нанес высокоточный удар.

    В результате поражения уничтожены состав со снарядами, до десяти единиц техники и около 30 военнослужащих ВСУ.

    Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

    Коментарии (17)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

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