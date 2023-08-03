Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

Tекст: Вера Басилая

Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.