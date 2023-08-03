Названы последствия падения фуры с эстакады в Подмосковье

Кабина фуры упала с эстакады в Подмосковье на другую машину, начался пожар

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария случилась около 12.30 мск на 74-м километре М-4 «Дон» в Ступинском городском округе, сообщили в ведомстве ТАСС.

Водитель грузовика с полуприцепом наехал на препятствие, кабина фуры упала с эстакады на автомобиль, последовало возгорание. Из-за удара от фуры оторвался фрагмент, попавший на проезжавший мимо Ford. В легковушке находились взрослый и ребенок.

Пожар локализовали, работники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента. Источник в экстренных службах указал, что движение автомобилей затруднено. Ребенок, по предварительным данным, получил незначительные травмы. У него осколочные ранения конечностей.

В конце июля автомобиль каршеринга въехал в иномарку в Хорошевском районе Москвы, водитель автомобиля Audi погиб, пострадал ребенок.