Политологи заявили о росте конкуренции на выборах всех уровней

Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты и губернаторы

Tекст: Дарья Волкова

«Партийное участие в выборах по сравнению с прошлым годом увеличилось. На выборах всех уровней своих кандидатов выдвинули 23 политических объединения, участвуют более 63 тыс. человек. Средний уровень конкуренции в избирательных кампаниях высших должностных лиц порядка шести кандидатов на место. На выборах в региональные заксобрания выдвинуты в среднем списки кандидатов от шести-семи партий, а в представительные органы региональных столиц по единым округам – от семи», – сказал Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии.

«Патриотическая повестка органично встроена в деятельность большинства российских политических объединений. Эффект консолидации партийного поля продемонстрирован и в ходе июньских событий. Вне патриотического консенсуса остается лишь узкая часть, которая находится в некой стадии кризиса», – отметил он.

«В этих условиях российским партиям удается сохранять свою индивидуальность, идеологический подход в публичной политике. После бурного всплеска партстроительства в 2012-2014 годах по итогам серии избирательных кампаний произошло естественное сбалансирование номинальной численности и реальной активности политических объединений», – указал Григорьев. – «2023 год демонстрирует признаки интенсивного роста политической системы, когда партии, показавшие себя как развитые и стабильные институты, закрепляют успех и повышают качество участия в избирательных кампаниях».



Кандидаты в главы регионов

«Выборы губернаторов проходят в 21 регионе. Уже выдвинуто 125 кандидатов. Из них 115 – представители партий, еще десять – самовыдвиженцы. Мы видим, что партийная борьба интенсифицировалась, активность выше на каждом уровне выборов», – подчеркнула Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

«При этом в текущем электоральном цикле участвует немного новых врио руководителей регионов. Это говорит об эффективности кадровых подходов и так называемой школы губернаторов – они себя оправдали. На второй срок идут 17 действующих глав субъектов из 21, что свидетельствует о запросе общества на стабильность», – добавила она.

«С точки активности кампании, Москва – эталонный пример. Все пять кандидатов еще до момента регистрации были известны, позволяли себе яркие пиар-ходы. Они заняли свою нишу, сформировали свои образы. В части регионов этого не хватает. Но не в Якутии, где в этом сезоне тоже яркая политическая жизнь. Вместе с тем выборы главы субъекта, скорее всего, пройдут в консенсусном ключе», – считает политолог.

Активность партий

«Партийная активность в этом году особенно высока, это касается и малых партий. А парламентские партии, конечно, представлены на выборах практически во всех регионах. Больше всего представителей от «Единой России», КПРФ и ЛДПР», – сказал Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория».

«Среди малых партий выделяются «Коммунисты России», которые могут создать некие трудности для КПРФ в регионах. Также можно выделить «Партию пенсионеров», «Родину». У них довольно сильно выражено позиционирование. Система политических партий благодаря таким масштабным кампаниям кристаллизуется, развивается, она может и видоизменяться», – полагает он.

Новые регионы

«В этом году выборы пройдут в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там уже есть для этого избирательная инфраструктура. Все парламентские партии открыли свои отделения в новых регионах, выдвинули кандидатов. Идет конкурентная политическая борьба, размещаются и распространяются агитматериалы», – отметил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Политические партии сегодня вынуждены искать новые пути, приемы, инструменты – идеологические и технологические, поскольку в период проведения СВО нужно найти свою линию. Их работу оценивают в том числе по вкладу, который они вносят в помощь новым регионам», – добавил политолог.

Фильтрация кандидатов

При этом в экспертной среде продолжается дискуссия по теме муниципального фильтра. Некоторые полагают, будто бы фильтр является сдерживающим фактором. Но это не так. «Для чего он вообще нужен? Он стимулирует партии к участию в выборах, и это работает. Фильтр также делает волеизъявление для избирателя вполне репрезентативным, отсекая немотивированных и неспособных собрать подписи кандидатов», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Отказов в регистрации практически нет – всего два. При этом в Хакасии было активное препятствование кандидату от «Коммунистов России» Владимиру Грудинину со стороны команды действующего губернатора от КПРФ Коновалова. В ситуацию пришлось вмешиваться ЦИК России», – напомнил политолог.

Еще одна проблема касается представителя КПРФ Марии Прусаковой, которая не смогла зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Алтайского края. «Она не принесла в избирком минимально необходимое количество подписей. В Алтайском крае около 7 тыс. депутатов всех уровней. Из них Прусакова не смогла собрать всего лишь 502 подписи», – акцентировал он.

Образ кандидатов

Если посмотреть на «усредненный» или «типичный» портрет кандидата в депутаты, то в текущем электоральном цикле он выглядит следующим образом: это мужчина примерно 40 лет, с высшим образованием, он занимается бизнесом, но не очень крупным, не судим. Об этом рассказал Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО.

«Также в ходе кампании мы наблюдаем борьбу за интерпретацию текущей повестки, за образ будущего и поиск своего места различными партиями в рамках стратегического консенсуса относительно политической ситуации в целом», – заключил эксперт.