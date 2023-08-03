Политологи заявили о росте конкуренции на выборах всех уровней

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    20 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

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    Новости
    18:24Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    18:16Россия приняла участие в учениях по противодействию терроризму в Мьянме

    Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии начали командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, которая проходит в Мьянме.

    18:08Активисты Greenpeace забрались в дом премьера Британии

    Полиция задержала активистов природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной – прим. ВЗГЛЯД), которые забрались в четверг в дом к премьер-министру Британии Риши Сунаку, сообщил телеканал Sky News.

    18:07Эксперт: Камеры фиксации средней скорости нужны только на опасных участках дорог

    Камеры фото- и видеофиксации, измеряющие среднюю скорость, помогут побороть агрессивное вождение, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя намерение Минтранса вернуть штрафы за превышение средней скорости.

    17:59Центр европейских исследований имени Мартенса признан нежелательным

    Деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса в России признана нежелательной, сообщила Генеральная прокуратура России.

    17:55Политологи заявили о росте конкуренции на выборах всех уровней

    По сравнению с прошлым годом на текущих выборах заметно возросла конкуренция между кандидатами как в главы регионов, так и в депутаты всех уровней. Кроме того, активнее себя начали проявлять и малые партии. Об этом рассказали эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения».

    17:52Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами

    В МИД Польши в четверг вызвали посла Украины в стране Василия Зварыча, чтобы «выяснить причины напряжения», которое возникло между странами в последнее время.

    17:44В Китай привезли российский корпус реактора для энергоблока АЭС «Тяньвань»

    Корпус реактора для энергоблока №7 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, прибыл на строительную площадку, преодолев морской путь из России менее чем за два месяца. Днем ранее на объект были доставлены четыре парогенератора, три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата и барботер.

    17:36В ДНР начался суд над задержанными в 2019 году агентами СБУ

    В Донецкой народной республике задержанные в 2019 году агенты украинской Службы безопасности (СБУ) обвиняются в нескольких терактах, сообщили в Южном окружном военном суде.

    17:28Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатов

    Временный поверенный в делах Румынии в России Константин Ионицэ был вызван в российское дипведомство, ему вручена нота о введении квот на численность дипломатического персонала этой страны в России, сообщили в МИД России.

    17:20Названы последствия падения фуры с эстакады в Подмосковье

    В Московской области кабина фуры упала с эстакады на другую машину, началось возгорание, пострадали трое, сообщили в региональном ГУ МВД.

    17:12Вице-спикер Госдумы начал тестировать электромобиль «Москвич»

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков взял на тест-драйв электромобиль «Москвич», а результат планирует обсудить осенью в Госдуме, это же он призвал сделать и своих коллег.

    17:04Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    16:56Медведев назвал число принятых контрактников в ВС России в этом году

    С 1 января по 3 августа 2023 года на контрактную службу в российскую армию приняты более 200 тыс. человек, сообщил заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России.

    16:48Лицо Высоцкого для нового фильма решили воссоздать с помощью нейросети

    Нейросеть поможет воссоздать лицо Владимира Высоцкого для нового фильма «Володя», сообщил режиссер, продюсер Александр Жигалкин на очной защите Фонда кино фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

    3 августа 2023, 17:55

    Политологи заявили о росте конкуренции на выборах всех уровней

    Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты и губернаторы

    Политологи заявили о росте конкуренции на выборах всех уровней
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    По сравнению с прошлым годом на текущих выборах заметно возросла конкуренция между кандидатами как в главы регионов, так и в депутаты всех уровней. Кроме того, активнее себя начали проявлять и малые партии. Об этом рассказали эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения».

    «Партийное участие в выборах по сравнению с прошлым годом увеличилось. На выборах всех уровней своих кандидатов выдвинули 23 политических объединения, участвуют более 63 тыс. человек. Средний уровень конкуренции в избирательных кампаниях высших должностных лиц порядка шести кандидатов на место. На выборах в региональные заксобрания выдвинуты в среднем списки кандидатов от шести-семи партий, а в представительные органы региональных столиц по единым округам – от семи», – сказал Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии.

    «Патриотическая повестка органично встроена в деятельность большинства российских политических объединений. Эффект консолидации партийного поля продемонстрирован и в ходе июньских событий. Вне патриотического консенсуса остается лишь узкая часть, которая находится в некой стадии кризиса», – отметил он.

    «В этих условиях российским партиям удается сохранять свою индивидуальность, идеологический подход в публичной политике. После бурного всплеска партстроительства в 2012-2014 годах по итогам серии избирательных кампаний произошло естественное сбалансирование номинальной численности и реальной активности политических объединений», – указал Григорьев. – «2023 год демонстрирует признаки интенсивного роста политической системы, когда партии, показавшие себя как развитые и стабильные институты, закрепляют успех и повышают качество участия в избирательных кампаниях».

    Кандидаты в главы регионов

    «Выборы губернаторов проходят в 21 регионе. Уже выдвинуто 125 кандидатов. Из них 115 – представители партий, еще десять – самовыдвиженцы. Мы видим, что партийная борьба интенсифицировалась, активность выше на каждом уровне выборов», – подчеркнула Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

    «При этом в текущем электоральном цикле участвует немного новых врио руководителей регионов. Это говорит об эффективности кадровых подходов и так называемой школы губернаторов – они себя оправдали. На второй срок идут 17 действующих глав субъектов из 21, что свидетельствует о запросе общества на стабильность», – добавила она.

    «С точки активности кампании, Москва – эталонный пример. Все пять кандидатов еще до момента регистрации были известны, позволяли себе яркие пиар-ходы. Они заняли свою нишу, сформировали свои образы. В части регионов этого не хватает. Но не в Якутии, где в этом сезоне тоже яркая политическая жизнь. Вместе с тем выборы главы субъекта, скорее всего, пройдут в консенсусном ключе», – считает политолог.

    Активность партий

    «Партийная активность в этом году особенно высока, это касается и малых партий. А парламентские партии, конечно, представлены на выборах практически во всех регионах. Больше всего представителей от «Единой России», КПРФ и ЛДПР», – сказал Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория».

    «Среди малых партий выделяются «Коммунисты России», которые могут создать некие трудности для КПРФ в регионах. Также можно выделить «Партию пенсионеров», «Родину». У них довольно сильно выражено позиционирование. Система политических партий благодаря таким масштабным кампаниям кристаллизуется, развивается, она может и видоизменяться», – полагает он.

    Новые регионы

    «В этом году выборы пройдут в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там уже есть для этого избирательная инфраструктура. Все парламентские партии открыли свои отделения в новых регионах, выдвинули кандидатов. Идет конкурентная политическая борьба, размещаются и распространяются агитматериалы», – отметил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Политические партии сегодня вынуждены искать новые пути, приемы, инструменты – идеологические и технологические, поскольку в период проведения СВО нужно найти свою линию. Их работу оценивают в том числе по вкладу, который они вносят в помощь новым регионам», – добавил политолог.

    Фильтрация кандидатов

    При этом в экспертной среде продолжается дискуссия по теме муниципального фильтра. Некоторые полагают, будто бы фильтр является сдерживающим фактором. Но это не так. «Для чего он вообще нужен? Он стимулирует партии к участию в выборах, и это работает. Фильтр также делает волеизъявление для избирателя вполне репрезентативным, отсекая немотивированных и неспособных собрать подписи кандидатов», – рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Отказов в регистрации практически нет – всего два. При этом в Хакасии было активное препятствование кандидату от «Коммунистов России» Владимиру Грудинину со стороны команды действующего губернатора от КПРФ Коновалова. В ситуацию пришлось вмешиваться ЦИК России», – напомнил политолог.

    Еще одна проблема касается представителя КПРФ Марии Прусаковой, которая не смогла зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Алтайского края. «Она не принесла в избирком минимально необходимое количество подписей. В Алтайском крае около 7 тыс. депутатов всех уровней. Из них Прусакова не смогла собрать всего лишь 502 подписи», – акцентировал он.

    Образ кандидатов

    Если посмотреть на «усредненный» или «типичный» портрет кандидата в депутаты, то в текущем электоральном цикле он выглядит следующим образом: это мужчина примерно 40 лет, с высшим образованием, он занимается бизнесом, но не очень крупным, не судим. Об этом рассказал Станислав Корякин, политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО.

    «Также в ходе кампании мы наблюдаем борьбу за интерпретацию текущей повестки, за образ будущего и поиск своего места различными партиями в рамках стратегического консенсуса относительно политической ситуации в целом», – заключил эксперт.

    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы заявили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы заявили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент Гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

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    3 августа 2023, 12:55
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    МИД Норвегии заявил, что страна заинтересована в сохранении дипломатических связей и каналов

    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    @ Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    По ее словам, в Норвегии не согласны с тем, что Осло ведет себя недружественно по отношению к Москве. Однако Витфельдт заметила, что в таком решении «нет ничего удивительного», передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что власти России включили Норвегию в список недружественных стран, что предполагает ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.

    Коментарии (22)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

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    2 августа 2023, 18:27
    Нигерия оставила Нигер без электричества

    Нигерия прекратила поставки электричества в Нигер

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    Накануне Нигерия отключила линию высокого напряжения, которая передавала электричество в соседнюю страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Как отмечает агентство, Нигер на 70% зависит от поставок электричества из Нигерии.

    Ранее экономическое сообщество стран Западной Африки дало мятежникам неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. Далее могут последовать любые меры, включая военные, предупредили в ЭКОВАС.

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    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

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    3 августа 2023, 12:49
    МВД начало проверку проигнорировавшего тату «Азова» у женщины полицейского

    МВД начало проверку после того, как полицейский проигнорировал тату «Азова» у женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители начали проверку после того, как полицейский якобы не принял «мер по пресечению правонарушения» в отношении женщины с тату «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в руководстве управления на транспорте МВД по ЦФО.

    В полицию в среду поступила информация о проезде женщины с «татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На место отправили сотрудника полиции, он проверил документы женщины и установил, что против нее завели дело за «за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены».

    При этом полицейский не принял мер по пресечению правонарушения.

    Назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС должностных обязанностей. После проверки действиям полицейского дадут правовую оценку.

    До этого в среду в Telegram-каналах опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена женщина в электричке с тату «Азова» на руке. Также на женщине был кулон и серьги с гербом Украины. Полицейский проверил ее документы и после чего якобы «просто ушел».

    Коментарии (14)
    3 августа 2023, 12:41
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года после госпитализации в одну из московских больниц, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    «К сожалению, Ирины Петровны не стало», – сказал он, передает РИА «Новости».

    О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания с актрисой сообщат позже.

    Последние дни актриса находилась в реанимации одной из московских больниц, ее состояние оценивалось как тяжелое.

    Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле, с середины 1940-х годов вместе с родителями жила в Москве. Театром начала увлекаться в 10 классе.

    Окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе СССР им. Горького. Работала в Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Московский художественный театр им. Чехова). Актриса известна по кинокартинам «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось…», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и другим.

    Мирошниченко была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 14:00
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ сконцентрировали силы под Старомайорским: они находятся там в ловушке, несут серьезные потери под ударами российской артиллерии, рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, ВСУ сконцентрировали под Старомайорским крупные силы и пытаются его отбить, попадая то на мины, то под артиллерию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что населенный пункт стал для украинских военных ловушкой, при помощи которой сокращается их численность.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 01:22
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
    @ Sean Kilpatrick/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.

    Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».

    Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.

    Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.

    В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 20:40
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Грузия с августа ограничила поставки американских автомобилей в Россию

    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    @ Shen Chunchen/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    На автомобили из Европы ограничения будут введены с 26 сентября, решение принято из-за введенных против России санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Нацслужба статистики Грузии сообщила, что с января по июнь республика экспортировала в РФ более 3,7 тыс. легковых автомобилей.

    Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России.

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    2 августа 2023, 21:54
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»
    @ United States Missile Defense Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    Уведомление о решении Вашингтона одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида» поступило в среду, сообщили в Минобороны Израиля, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы, сумма сделки оценивается в 316 млн евро (346 млн долларов).

    Ранее сообщалось, что Финляндия начала усовершенствование железной дороги, упрощающей сообщение между Норвегией и новой границей НАТО с Россией.

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    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    2 августа 2023, 19:11
    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

    Американист Дудаков: Понижение кредитного рейтинга США – это не статистическая ошибка, а следствие упадка экономики

    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

    «Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признал наличие структурных проблем в стране», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Противоречия между республиканцами и демократами достигли такого уровня, когда они не могут даже согласовать бюджет. Растет государственный долг, дефицит бюджета и вовсе достиг рекордного показателя в 2 трлн долларов. Падают доходы, растет инфляция, замедляется экономика, стремительно возрастает риск рецессии», – подчеркнул эксперт.

    «Именно эти структурные проблемы вынуждают финансовые агентства понижать рейтинг США. Это не какая-то статистическая ошибка, о которой говорили в Белом доме. Сейчас уровень объективно должен быть даже ниже присвоенного АА+. Администрации Байдена такой расклад, естественно, не нравится. Во-первых, это не что иное, как поражение действующего президента. Во-вторых, обслуживать государственный долг станет еще сложнее», – отмечает собеседник.

    «Демагогия о восстановлении экономики США, с которой выступила Жан-Пьер, была актуальна в 2021 году, когда страна восстанавливалась после волны ковида. Но это не является достижением Байдена и произошло бы при любом президенте. Сегодня же Белый дом не представляет, как справиться с возникшими структурными противоречиями, которые могут привести к долговому кризису», – резюмировал Дудаков.

    Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. Объясняется это решение вероятным ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом.

    Fitch предупредило, что хоть США и имеют серьезные экономические преимущества, тем не менее становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

    Издание также сообщило, что снижение кредитного рейтинга США вызвало негативную реакцию со стороны министра финансов страны Джанет Йеллен. «Объявленное сегодня Fitch изменение является необоснованным и базируется на устаревших данных», – отметила чиновник.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США категорически не согласна с решением агентства понизить кредитный рейтинг США. Жан-Пьер отмечает, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, решение понизить рейтинг США было принято в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

    Она также отметила, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом

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