Политолог: ЦИК России придется вмешаться в ситуацию с Грудининым на выборах в Хакасии

Эксперт Данилин: Грудинину от «Коммунистов России» создают препятствия на выборах в Хакасии

Кандидату от «Коммунистов России» Владимиру Грудинину под надуманным предлогом создают препятствия для участия в избирательной кампании в Хакасии. В результате ситуация потребует вмешательства ЦИК, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее региональный избирком не смог принять решение о регистрации кандидатуры Грудинина на выборы главы республики.

«Создание препятствий для регистрации кандидата от «Коммунистов России» Владимира Грудинина на выборах главы Хакасии – это грубое использование административного ресурса со стороны действующей власти региона. Дело в том, что он некогда был активным членом КПРФ, покинувшим партию в 2020 году. Сейчас Грудинин активно противостоит руководству республики», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Кандидату отказывают в регистрации под надуманным предлогом, якобы он не вышел из КПРФ. На самом же деле за этим стоит нынешний глава региона Коновалов. Достаточно беглого поиска в интернете чтобы понять, что оппозиционный кандидат давно покинул коммунистическую партию. Теперь ситуация требует вмешательства ЦИК», – отметил эксперт.

«Коновалов боится популярности Грудинина в регионе. У кандидата от «Коммунистов России» яркая фамилия, за ним стоит известная партия и он имеет серьезный политический опыт. То есть он может забрать у действующего главы Хакасии достаточно большой процент голосов», – резюмировал Данилин.

Ранее избирком Хакасии не принял решение о регистрации кандидата от «Коммунистов России» Владимира Грудинина на выборы главы республики. Об этом сообщает «Новая Хакасия».

Причиной послужило уведомление КПРФ о членстве Грудинина в партии, в результате чего мнения разделились, и достаточного для регистрации количества голосов членов избиркома кандидат не набрал. Грудинин таким решением остался недоволен и объявил о своем намерении подать жалобу в ЦИК России.

По его мнению, заседание прошло «по заранее спланированному сценарию команды КПРФ». «Сфабрикованное ХРО КПРФ доказательство любой суд при проверке на достоверность сочтет несостоятельным. Беспредел, устроенный Коноваловым и давление на избирком Хакасии продолжается», – считает Грудинин.