Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    15:22На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    15:14В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

    Площадь возгорания в цеху по производству аккумуляторов в городе Воскресенске в Московской области удвоилась, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    15:07ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

    Страны Евросоюза ввели запрет на поставки в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

    14:49Определено место похорон Ирины Мирошниченко

    Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года в четверг, состоится в Московском художественном театре им. Чехова 7 августа, актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    14:45В компании «Русавиапром» в Новосибирске начались обыски

    В офисе компании «Русавиапром» в Новосибирске, занимающейся производством самолета ТВС-2МС, проводят обыск силовые структуры, возбуждено дело, сообщили в правоохранительных органах.

    14:41Индия назвала безосновательными сообщения о «противодействии» расширению БРИКС

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями и неправдой сообщения в ряде СМИ о том, что страна якобы выступает против расширения БРИКС.

    14:39Белорусские компоненты в программах локализации решено приравнять к российским

    Произведенные в Белоруссии компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:37В Qiwi опровергли массовую блокировку онлайн-кошельков

    Группа Qiwi заявила, что информация о том, что началась беспричинная блокировка «Киви-кошельков», не соответствует действительности и является вбросом.

    14:35Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    14:31Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    14:29МИД: Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии

    Возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии будет представлять серьезную угрозу для Москвы, и Россия учтет это в военном планировании, заявил директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев.

    14:28Суд оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации об СВО

    Мировой суд Москвы впервые оштрафовал корпорацию Apple за неудаление запрещенной в России информации.

    14:26Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:19Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

    Базовые вещи в России должны быть отечественного производства, при этом отказываться полностью от импорта страна не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:15Ученые объяснили происхождение напугавшего жителей Татарстана «ядерного гриба»

    Схожее по виду с «ядерным грибом» облако на небе, которое напугало жителей Татарстана, на деле оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, объяснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

    3 августа 2023, 14:19

    Путин призвал ориентироваться на отечественное производство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Базовые вещи в России должны быть отечественного производства, при этом отказываться полностью от импорта страна не будет, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Он отметил, что «импорт тоже нужен». «Мы не можем и не должны от этого импорта в целом отказываться», – сказал Путин, передает ТАСС.

    При этом базовые вещи, которые «мы сами потребляем», должны быть российского производства.

    Также Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах.

    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

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    3 августа 2023, 14:04
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    Путин: Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях.

    По словам Путина, ранее различные ведомства обратились к нему с просьбой продолжить закупку автомобилей иностранного производства, передает ТАСС.

    «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров.

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    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

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    3 августа 2023, 14:31
    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина: Что ни делаем, получается автомат Калашникова

    Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    На встрече с главой государства выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказав об основных направлениях работы и упомянув, что недавно на предприятии разработали машину для инженерных войск. В ответ Путин в шутку процитировал экс-премьера России Виктора Черномырдина: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».

    Глава государства также отметил, что в последние годы Кировский завод после некоторых трудностей преобразился технологически и финансово, передает ТАСС.

    Кировский завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.

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    2 августа 2023, 17:43
    Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Путин вручил в Кремле госнаграды командиру добровольческого казачьего батальона «Сибирь» Ликонцеву и его заместителям

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    Церемония награждения военных, проявивших себя в ходе специальной военной операции (СВО), прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

    В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву. Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина.

    «Это большая честь для всего российского казачества и высокая награда всем казакам, которые встали на защиту Отечества, а также братьям-казакам, которые не вернулись из боя», – сказал командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» на церемонии.

    Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации, сообщает портал «Российское казачество».

    Комбат рассказал, что на фронте получил три контузии, один осколок продырявил каску, другой – ухо. При этом казак отказался от прохождения военно-врачебной комиссии и уже вернулся на фронт, к своим, а разбираться со своим состоянием планирует потом, как служба закончится. Ликонцев считает, что полученная им награда – это награда всех казаков, так как он был не один. Он рассказал, что в добровольцы сейчас идет много сибиряков, и пожелал им оставаться казаками и всегда иметь цель, ради которой идешь в бой и вернешься домой.

    «Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», – сказал комбат.

    За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на самых горячих направлениях СВО, к государственным наградам представлен 1621 казак, 576 казаков уже получили награды.

    Напомним, 12 июля глава государства присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. В том же месяце казачий батальон «Терек» отпраздновал годовщину создания подразделения на передовой СВО под Соледаром.

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    2 августа 2023, 15:34
    Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все российские чиновники должны относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца, к этому призвал президент России Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

    К высшим госнаградам представлены военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающиеся россияне за заслуги в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности, передает РИА «Новости».

    Глава государства обратился «к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами». Он также обратился к коллегам по всей стране с тем, чтобы чиновники относились к семьям погибших участников спецоперации как к своим.

    «Это наши семьи и их дети – наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», – подчеркнул Путин.

    Военным на церемонии он пожелал здоровья и чтобы они так же служили Отечеству и Родине, как до сих пор.

    Во вторник президент вручил государственные награды народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру и космонавту Антону Шкаплерову.

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    2 августа 2023, 18:43
    Директор Российской библиотеки искусств поблагодарила Путина за ремонт здания

    Директор Российской библиотеки искусств Колганова поблагодарила Путина за реставрацию здания библиотеки

    Tекст: Антон Никитин

    Директор Российской государственной библиотеки искусств Ида Колганова поблагодарила президента России Владимира Путина за награждение орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и за решение о ремонте и реставрации исторического здания библиотеки.

    На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Колганова отметила, что считает награду высокой оценкой той замечательной библиотеки, которую имеет честь возглавлять.

    Она подчеркнула, что Российская государственная библиотека искусств отличается совершенно особыми заслугами, потому что в этой библиотеке создавались выдающиеся произведения отечественного искусства. По ее словам, здесь работали и работают замечательные люди, которые приносят славу российскому искусству, удивительный профессиональный, высокообразованный коллектив специалистов.

    «Мы хотели поблагодарить за то, что сегодня наконец-то, впервые за два с четвертью века, наша библиотека, ее замечательное здание – памятник архитектуры – становится на ремонт и реставрацию», – сказала Колганова. Директор Российской государственной библиотеки искусств пригласила главу государства спустя незначительное время открыть деятельность библиотеки в новом, актуальном, аутентичном, отремонтированном здании.

    Напомним, 10 июля Путин наградил Колганову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Напомним, в среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации отличившимся участникам СВО и выдающимся деятелям искусств, медикам, ученым. Так, российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и другим. Всего 10 военнослужащих получили из рук президента звезды Героев России. Еще двое удостоены этого звания посмертно.

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    2 августа 2023, 17:25
    Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами», – цитирует президента РИА «Новости».

    Везде, где есть техническая возможность, нужно подключать библиотеки к электронным сервисам «с произведениями классической литературы бесплатно».

    «Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», – подчеркнул глава государства. В скором времени в эти регионы будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров таких изданий.

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    3 августа 2023, 10:00
    В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Tекст: Алина Власенко

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.

    В то же время источник уточнил, что дата планируемого визита Путина в Турцию пока согласовывается, передает РИА «Новости».

    Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.

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    3 августа 2023, 13:41
    Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Путин: Основанный на дефиците кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Tекст: Алина Власенко

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Глава государства выразил мнение, что рост заработной платы на многих предприятиях вызван дефицитом рабочей силы, что плохо сказывается на положении малых и средних предприятий.

    «Я так понимаю, вы все-таки наиболее квалифицированных специалистов оттуда подтягиваете к себе. … В конечном итоге это будет подрывать экономику предприятий», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над этим. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

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    3 августа 2023, 13:18
    Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах

    Мантуров доложил Путину о замещении иностранных партнеров на российских автозаводах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.

    Почти каждому предприятию найдены российские бенефициары, которые подобрали индустриальных партнеров, сказал Мантуров Путину на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности, передает РИА «Новости».

    Министр привел примеры завода «Москвич», новой площадки АвтоВАЗа в Петербурге, восстановление работы «Автотора» в Калининграде, завода «Соллерс» в Татарстане.

    Российские торговые представительства сейчас есть в 78 странах, сказал Мантуров, сообщает ТАСС.

    За последний год открыто пять таких представительств. Они начали работать в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    3 августа 2023, 11:38
    Песков назвал Путина своим учителем

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    Песков назвал везением то, что 20 лет непосредственно находится вблизи Путина, который является для него учителем. «Это бесценный опыт для меня», – заявил Песков, слова которого приводит Telegram проекта «Мастерской Новых Медиа».

    Он также привел в пример то, как глава государства ведет переговоры, не всегда публичные, как отстаивает свою точку зрения. «Я действительно почерпнул очень много знаний», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество.

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    3 августа 2023, 12:38
    Путин поручил поддержать отрасль деревообработки

    Президент Владимир Путин заявил, что российские власти должны подставить плечо специалистам в области деревообработки, поскольку отрасль «чуть просела».

    В частности, Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил о небольшом спаде в производстве лекарственных препаратов и сфере деревообработки, передает РИА «Новости».

    Основной проблемой в деревообработке глава государства назвал логистику и призвал «подставить плечо» тем, кто занимается этим видом деятельности.

    Ранее Путин заявил о потенциале роста в лесной отрасли и предложил помочь бизнесу справиться с вызовами, с которыми он столкнулся, в том числе выстроить логистические потоки.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 12:54
    Путин заявил о росте занятости и зарплат в промышленности России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход», заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    «Занятость сохраняется на уровне 2021 года, она составляет порядка 10 млн человек – 14% всех занятых в экономике. Это приличный уровень. Растет зарплата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень – я так понимаю, это номинал, в номинале, – 69,2 тыс. рублей в месяц», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, сохранение занятости и рост зарплат указывают на то, что промышленность России «набирает ход», получает заказы и осваивает новые направления.

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    3 августа 2023, 13:33
    Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    Повышение производительности труда – один из способов справиться с дефицитом кадров, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Вопрос (не только) в повышении квалификации (кадров), но и в использовании современных средств производства, я имею в виду искусственный интеллект, современное отечественное программное обеспечение и т. д.» – указал президент.

    «Нам даже не надо будет набирать из числа приезжающих людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами», – подчеркнул он.

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