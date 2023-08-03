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В Британии назвали кустарники причиной медленного наступления ВСУ
Британская разведка назвала кустарники причиной медленного наступления ВСУ
Одним из сдерживающих факторов продвижения украинских военных являются кустарники и мелкие деревья на полях сражений, говорится в сводке военной разведки Великобритании о ситуации на Украине.
«Отрастающий на полях сражений на юге Украины подлесок – одна из причин медленного развития боевых действий в этом районе», – говорится в сводке военной разведки, пишет Газета.Ru.
В частности, в Британии уверены, что сорняки и кустарники на пахотных землях в зоне боевых действий помогают замаскировать оборонительные позиции российских сил и затрудняют разминирование минных полей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны.