Определены победители кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»

Победителями конкурсов «Лидеры возрождения» стали 104 человека. Из них 55 победителей из ДНР, 29 – из ЛНР, 12 – из Запорожской области и 8 – из Херсонской области.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, главное для управленцев – это умение работать в команде. «Какими бы талантливыми вы не были, ничего нельзя сделать в одиночку. Рядом с вами в этом зале сейчас еще 299 очень талантливых, ярких и сильных людей. И если вы пойдете дальше по жизни с этими соратниками одной командой, то силы каждого из вас вырастут многократно», – отметил Кириенко.

Он пожелал всем участникам финала всегда помнить о том, ради кого и ради чего они работают. «Государственная служба происходит от слова «служение». Очень важно понимать, для чего и для кого ты служишь. Ты служишь для своей страны, ты служишь для людей, для будущих поколений. И если это понимание всегда есть с тобой, тогда все у вас обязательно получится», – резюмировал Кириенко.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратил внимание на то, что с момента запуска кадровых конкурсов изменились как сами участники, так и регионы, вернувшиеся в состав России: «Новые регионы России ждет большая стройка. Для нее нужны грамотные и квалифицированные управленцы. Те, кто способен возглавить сложные направления и готов брать на себя ответственность. Уверен, что каждый из вас займет достойное место в деле возрождения Донбасса и Новороссии».

Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал конкурсантов из Донецкой Народной Республики включаться в работу по возрождению региона. «Среди участников много талантливых руководителей с высоким управленческим потенциалом. У нас уже состоялось в общей сложности более 40 назначений, некоторые из финалистов и полуфиналистов получили повышение, другие сменили работу. После нашей общей победы нас всех ждет огромный фронт работ по восстановлению Донбасса, налаживанию мирной жизни. Возвращайтесь в республику, включайтесь в работу. Стоящих перед нами задач хватит на всех», – отметил Пушилин.

По мнению временно исполняющего обязанности главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника, очень важна синергия управленцев всех четырех вернувшихся в Россию регионов.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что для интеграции новых субъектов в экономику России востребовано новое поколение управленцев. «Идут интеграционные процессы – выстраивается система управления регионом. Интеграция в экономику России требует серьезных усилий. Нам нужны люди, готовые брать на себя ответственность, принимать решения и отвечать за них», - сказал он.

Конкурс дал возможность молодым управленцам перенимать опыт у соседних регионов, считает врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. «Если у Донецкой и Луганской народных республик есть восьмилетний опыт работы в условиях независимости, то Херсонской и Запорожской областям всю работу административной системы приходится выстраивать с нуля. Я благодарен нашим коллегам из ДНР и ЛНР за то, что делитесь приобретенным опытом, что нам сегодня не приходится изобретать велосипед. Пользу для наших регионов от такого объединения усилий трудно переоценить. Это внушает надежду, что процессы интеграции в российскую экономику будут проходить быстро и эффективно», – заявил врио губернатора Херсонской области.

Объединенный финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» продлился три дня, в ходе которых финалисты принимали участие в оценочных испытаниях, командообразующих активностях и социальных акциях. В ходе финала участники присоединились к акции «Мы вместе», в ходе которой изготавливали инвентарь для бойцов, участвующих в СВО: плели маскировочные сети, собирали аптечки и наборы для сухого душа. Все, что было изготовлено в ходе этой акции, будет отправлено на фронт.