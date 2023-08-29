Юристы рассказали о незаконных действиях при участии в иностранных НКО

Юристы предупредили россиян о незаконных действиях при участии в деятельности иностранных НКО

В конце июля Госдума приняла поправки в закон ФЗ «О некоммерческих организациях», а в начале августа в КоАП РФ и УК РФ. Новая редакция закона разрешает россиянам участвовать в деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения сведений в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО. Если граждане и компании участвуют в деятельности иностранной НКО без структурного подразделения на территории РФ или сведения о филиале или представительстве которой не включены в соответствующий реестр, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Однако законодательство не определяет, что понимается под «участием в деятельности». «Неясность определения «участие в деятельности» может привести к тому, что любые действия россиян, находящихся в России, могут быть признаны незаконными и влекущими ответственность, если они помогают иностранным некоммерческим организациям разрабатывать open source проекты, поддерживаемые такими организациями, или предоставляют им свои разработки», – говорит председатель комиссии Александр Журавлев.

«Российские организации уже сейчас платят взносы международным организациям, не имеющим структурных подразделений на территории РФ, которые занимаются развитием IT-отрасли, инфраструктуры интернета, open source решений и международных стандартов по радиоэлектронике и электротехнике», — отметил Журавлев.

По его словам, российские разработчики также могут получать финансовую поддержку от Linux Foundation, вносить взносы в RIPE NCC, или осуществлять контрибуцию собственных разработок в проекты, поддерживаемые иностранными фондами, не имеющими подразделений на территории РФ и не внесенными в Реестр, – The PostgreSQL Foundation, The Document Foundation и т.д.

«Все это приводит к правовым рискам для российских граждан и компаний, которые работают с иностранными некоммерческими организациями, не имеющими представительства в РФ», – объяснил Журавлев. Для минимизации таких рисков необходимо предусмотреть исключения: какие виды участия в деятельности иностранных НКО без подразделений на территории РФ будут признаваться разрешенными и допустимыми и участие в каких НКО, не имеющих подразделений в России, может быть признано допустимым.

По итогам заседания комиссия подготовит поправки для поддержки отечественной IT-индустрии в закон «О некоммерческих организациях», КоАП РФ и УК РФ. Поправки будут направлены на рассмотрение в Государственную Думу РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

