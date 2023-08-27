  • Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем
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    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    17 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    25 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    57 комментариев
    27 августа 2023, 18:15

    Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.

    Средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США, передает РИА «Новости».

    Когда Су-30 приблизился к БПЛА, тот выполнил разворот от государственной границы России.

    Ранее истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем.

    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

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    25 августа 2023, 09:56
    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    Публицист немецкой газеты Berliner Zeitung Шак назвал расширение БРИКС личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявил публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак.

    В своей статье он подчеркнул, что «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе», передает ТАСС.

    По мнению Шака, на фоне вступления шести новых членов в БРИКС критика участниц саммита в сторону Запада «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

    Также журналист отмечает, что главному дипломату ЕС следует «осознать ограниченность власти ЕС», припомнив слова Борреля о том, что «Европа – сад, а весь остальной мир как джунгли».

    Кроме того, публицист добавил, что давно ушло то время, когда «Европа могла отдавать приказы всему миру». Более того, в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический игрок, а как исполнитель интересов Белого дома.

    Шак заметил, что странам сообщества пора эмансипироваться от Штатов в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил.

    В заключение автор статьи подметил, что саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике.

    «Когда многие западные СМИ все еще используют термины типа «встреча развивающихся стран», в ЮАР в эти дни творилась история», – резюмировал Шак.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

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    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

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    25 августа 2023, 12:39
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    Замглавы МИД Рябков назвал неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина

    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алина Власенко

    Рассуждения президента США Джо Байдена о крушении самолета, на борту которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отражают пренебрежение к дипломатическим методам со стороны Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Рассуждения официальных лиц Вашингтона – отражение общего пренебрежения дипломатическими методами в вопиющей мере», – подчеркнул Рябков.

    По словам дипломата, не президенту США рассуждать на тему трагических событий такого свойства, передает ТАСС.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Комментируя авиакатастрофу, Байден заявил, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен».

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    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

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    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

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    25 августа 2023, 05:01
    Российское посольство объяснило санкции США против «Артека»

    Российское посольство назвало санкции США против «Артека» стремлением «отыграться на самых беззащитных»

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США против Международного детского центра «Артек» стали попыткой Вашингтона отыграться на самых беззащитных, заявило российское посольство в США.

    «На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», – заявило посольство в Telegram.

    Комментируя «очередной всплеск санкционной активности» Белого дома «в привязке ко дню независимости Украины», посольство отметило, что США пытаются изобразить себя «в числе главных поборников законных интересов детей», но такие претензии «не обоснованы ни де-юре, ни де-факто».

    Посольство указало, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка. «Показушную озабоченность» США ситуацией в зоне специальной военной операции российские дипломаты объяснили тем, что Украину Вашингтон считает «одним из основных источников международного усыновления детей».

    Россия призвала США отказаться от «циничного использования детской проблематики для сведения геополитических счетов» и «критично взглянуть на действия» самого Вашингтона, например, отправку Украине «тяжелых вооружений, от которых в т.ч. числе гибнут дети, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, больницы».

    Напомним, американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму.

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    25 августа 2023, 22:42
    Истребители западной коалиции опасно сблизились с самолетом ВКС России в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителей F-35 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Эт-Танф два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Инцидент произошел на высоте около 6,5 км, когда российский самолет проводил плановый полет вдоль южной границы Сирии. Управлявший Су-35 летчик продемонстрировал высокий профессионализм и не допустил столкновения, передает РИА «Новости».

    За сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Кроме того, в связи с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников коалицией допущено 11 нарушений протоколов деконфликтации, передает ТАСС.

    В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Накануне в районе Эт-Танф истребитель F-16 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России.

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    26 августа 2023, 01:26
    Небензя раскритиковал созванное США заседание СБ ООН

    Небензя подверг критике решение США созвать заседание СБ ООН по Северной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    США, пользуясь председательством в СБ ООН, сами запросили заседание по ракетным испытаниям КНДР и сами же его немедленно назначили, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя, выступая на заседании, назвал его «иллюстрацией беспардонного подхода» США, которые председательствуют в СБ, к использованию своего места в Совбезе ради «узкокорыстной, политизированной повестки». США запросили вместе с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой «открытый брифинг по КНДР», но не стали устраивать «даже видимость консультаций среди членов» СБ относительно необходимости и формата дискуссии.

    «Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют», – приводит его слова ТАСС.

    Он обвинил США в «циничной и лицемерной попытке» усилить давление на КНДР и отвлечь внимание от «безрассудных и эскалационных действий» Вашингтона и его союзников в регионе. Именно США с их союзниками «являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», сказал Небензя.

    Небензя считает, что «политика жестких рестрикций давно себя исчерпала», зато «сохраняет актуальность российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции», который гораздо лучше, чем «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления».

    Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в соответствующих странах ядерного оружия, сказал Небензя. По его мнению, «попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений» оказывают очень негативное влияние на ситуацию.

    Напомним, КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя.

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    27 августа 2023, 06:56
    В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

    Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания острой фазы конфликта на Украине Россия и США смогли бы наладить отношения, заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

    Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

    По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

    Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.

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    24 августа 2023, 23:23
    Истребитель западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителя F-16 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Эт-Танф истребитель F-16 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Сближение произошло на высоте около 6,5 км. Российский летчик, показав высокий профессионализм, предпринял шаги, позволившие избежать столкновения, подчеркнул Кулить. Он заявил, что действия коалиции угрожают авиационными происшествиями и ведут к обострению ситуации, передает ТАСС.

    Кулить сообщил, что западная авиация допустила за сутки девять случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полетами беспилотников. Кроме того, истребители F-35, F-16, Rafale и БПЛА MQ-1C допустили 19 нарушений в районе Эт-Танф.

    В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Так, 19 августа два истребителя F-35 возглавляемой Соединенными Штатами коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России.

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    26 августа 2023, 07:47
    В США не поверили в способность ВСУ принудить Россию к отступлению

    Newsweek указал на неспособность вооруженных сил Украины принудить российские войска к отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия принудит войска России к отступлению, заявил обозреватель Марк Дэвис.

    Дэвис считает, что этого не стоит ждать ни «в первой половине 2024 года», ни «когда бы то ни было». По его словам, Украине потребуется «большая часть года», чтобы летчиков обучили управлять F-16, но даже после прохождения курса «в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    Кроме того, в связи с президентскими выборами в США вопрос о поддержке Украины становится важнейшим фактором, и позиция кандидата по данной теме может определить его судьбу. Дэвис указал, что в США есть две противоположные позиции – помогать Киеву «столько, сколько потребуется» или немедленно прекратить поддержку. Подавляющее большинство американцев, заключил обозреватель, находится между этими двумя полюсами.

    Напомним, в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ. При этом в США утверждают, что передали украинцам все необходимое, но в Польше считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

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    25 августа 2023, 08:40
    Володин: Санкции против России бумерангом ударили по инициаторам

    Володин: Санкции против России бумерангом ударили по их инициаторам

    Tекст: Алина Власенко

    Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин напомнил в Telegram, что десять лет назад Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить санкции против России. Однако за это время «санкции бумерангом ударили по их инициаторам», пишет Володин.

    Так, Россия стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП. В то же время «США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на девятое и десятое места соответственно. Украина в 2012 году была на 38-м месте. Сегодня упала на 50-е место», – отмечает спикер Госдумы.

    «Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит», – написал Володин, напомнив слова президента Владимира Путина о том, что России необходима проактивная экономика. «Для ее построения требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», – указал спикер Госдумы.

    Он также заявил о важности построения эффективного диалога с представителями делового сообщества и анонсировал проведение в октябре больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

    Ранее Всемирный банк выпустил рейтинг стран за 2022 год по ВВП по паритету покупательной способности. Китай в нем занял второе место, уступив США. Россия оказалась на пятом месте.

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    26 августа 2023, 09:05
    В МИД оценили возможность отказа в выдаче виз для российской делегации на ГА ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к любому развитию событий в вопросе выдачи американских виз членам российской делегации на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков срыва поездки не наблюдается, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что документы в американское посольство сданы, и пока дипломаты не видят признаков того, что здесь «произойдет какой-то срыв». Однако Рябков напомнил, что поведение американцев непредсказуемо и «может произойти все что угодно», передает РИА «Новости».

    Дипломат также призвал США выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. Между тем, в июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.

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    26 августа 2023, 10:42
    Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

    Ракета с кораблем Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту стартовала к МКС с космодрома в США

    Tекст: Алина Власенко

    Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX в 10.27 мск (03.27 по времени восточного побережья США) стартовала к Международной космической станции с космодрома в космическом центре Кеннеди штата Флорида.

    На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 – космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

    Стыковка корабля с МКС запланирована на 15.50 мск 27 августа, передает ТАСС.

    Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в составе экипажа миссии Crew-6 – космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

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    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

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    Русские старики заставили Латвию отступить

    Депортация тысяч русских стариков из Латвии как минимум откладывается – власти страны испугались крупного международного скандала. «Евросоюз нас просто затопчет за это», – заявляют в латвийском парламенте. Пенсионеров, по сути, хотели взять на измор, вплоть до лишения социальных выплат и даже жилья. Что будет с ними теперь? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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