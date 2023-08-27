Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

Tекст: Ольга Иванова

Симоньян считает, что, запуская беспилотные летательные аппараты, террористы рассчитывают на то, что «мы впадем в панику» и потребуем все вернуть, «лишь бы не летали над нашими головами эти дроны». Она отметила, что такие действия могут привести к тому, что «мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется – газ», передает РИА «Новости».

«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», – также добавила она и отметила, что российские военные делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников.

Ранее Симоньян рассказала, что сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на соседней с ней улице.