В ЛДПР оценили вклад жителей Забайкалья в поддержку СВО

Председатель ЛДПР Слуцкий оценил вклад жителей Забайкалья в спецоперацию

Tекст: Валентина Григоренко

«Мы в партии, как и каждый житель страны, с уважением относимся к подвигам забайкальских воинов на передовой. Регион сплоченно работает для нашей общей Победы. Разработаны и реализуются меры поддержки участников СВО», – отметил Слуцкий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На прошедшей в Чите встрече с участниками СВО обсуждались вопросы поддержки вернувшихся ветеранов, которые поделились с лидером ЛДПР возникающими проблемами с оформлением необходимых документов, некоторыми выплатами. Кроме того, участники обозначили необходимость помощи в реабилитации бойцов и протезировании для раненых.

Председатель ЛДПР рассказал губернатору о вопросах, заданных на встрече бойцами СВО, и заверил, что ЛДПР готова помочь решить все бюрократические заминки и проволочки, чтобы не вынуждать участников СВО ходить по инстанциям, оформляя себе положенное по закону.

Активисты ЛДПР обратили внимание председателя ЛДПР на большое количество свалок в Чите и проблемы с вывозом мусора. Слуцкий предложил Осипову поддержку со стороны партии в проведении аудита деятельности регионального оператора, а при выявлении недочетов – и в его смене на более добросовестную компанию.

На встрече также обсудили вопросы состояния дорог и поддержки работы волонтерских организаций, помогающих СВО.