Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.5 комментариев
ДУМ Чечни утвердило нормы проведения свадеб «без излишеств»
Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики Рамзана Кадырова утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» на территории региона, запрещающие «любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам», следует из документа муфтията республики.
Как указано в документе, калым в 50 тыс. рублей, а также чай, сахар, баран «в соответствии с чеченскими адатами остаются неизменными», при этом платье невесты «должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов», а размер выкупа за невесту может быть установлен по желанию «в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами», передает РИА «Новости». В документе указано, что запрещаются дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим, при этом количество чемоданов невесты остается неограниченным, «но без излишеств».
В ДУМ Чечни добавили, что строго запрещены любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал «нововведения» на свадьбах в регионе, из-за которых расходы на свадебную церемонию резко выросли.