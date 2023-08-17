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Кадыров осудил «нововведения» на свадьбах в Чечне
Кадыров призвал бороться с «абсурдными правилами» и «нововведениями» на свадьбах в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал «нововведения» на свадьбах в регионе, из-за которых расходы на свадебную церемонию резко выросли.
В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста – собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить, передает РИА «Новости».
Кадыров в Telegram сообщил, что в ходе совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов региона «коснулся темы свадебных торжеств». Он указал, что «за последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась».
По мнению Кадырова, появляются «совершенно абсурдные правила», которые не соответствуют «религии и национальным обычаям». При этом люди оказываются «заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», заявил он.
Он «поручил представителям духовенства разработать комплекс мер» для противодействия «нововведениям» и отметил, что «органы власти будут следить за соблюдением предписанных правил». Глава Чечни также указал, что «удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и ряд других ненормальных явлений».
Напомним, местные власти в Чечне и раньше следили за соответствием свадебных церемоний «чеченскому менталитету».