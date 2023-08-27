Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Президент Зимбабве переизбран на второй срок
Reuters: Президент Зимбабве Мнангагва переизбран на второй срок
Эммерсон Мнангагва переизбран на пост президента Зимбабве на второй срок, объявила избирательная комиссия страны.
Мнангагва, согласно подсчетам, набрал 52,6% голосов избирателей, а его главный соперник Нельсон Чамиса – 44%, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Оппозиционная партия «Гражданская коалиция за перемены», возглавляемоая Чамисой, итоги выборов не признала.
Президентские и парламентские выборы в Зимбабве состоялись 23 августа. В связи с имевшимися нарушениями голосование было продлено на сутки. На пост президента страны претендовали 11 кандидатов.